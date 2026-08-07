Вратарь «Динамо» Расулов назвал негативом для команды травму Лунёва

Вратарь московского «Динамо» высказался о травме основного голкипера команды , а также о предстоящем матче третьего тура РПЛ .

9 августа столичная команда примет на домашнем стадионе «Динамо» из Махачкалы. Лунёв восстанавливается после травмы и не сыграет в этой встрече.

Тяжело ли сохранять концентрацию в поединках, в которых не так много опасности у своих ворот

Таких игр достаточно в сезоне. Поэтому стоим, концентрируемся, понимаем, что момент будет, потому что не бывает игр без моментов, всё равно какой‑то полумомент у соперника будет.

Поменялась ли модель использования навыков игры ногами при Сандро Шварце

Да всё так же. Если есть возможность играть низом, используем, потому что качества и мастерство наших игроков позволяет это делать. Все умеют обращаться с мячом. Понятное дело, что до абсурда дело не доходит, в штрафной в квадрат не играем.

Чувствует ли, что заматерел и может кому‑то напихать

В этом плане не то что заматерел. В прошлом сезоне были игры, где пихал, так можно сказать. Мы больше всего видим, понимаем во время игры ситуацию — это работа вратаря. Поэтому можем кому‑то подсказать. Думаю, нам ситуация с ленточки лучше видна.

В чём стал лучше по внутренним ощущениям по сравнению с предыдущими годами

Появилась уверенность, которая прошла через игры. Уже в каких‑то ситуациях чувствую себя свободнее, не зажатым, лучше анализирую, понимаю игру. Многие моменты проходят через игры. У меня ещё много работы впереди, есть навыки, которые нужно дорабатывать. Хочется двигаться и становиться ещё лучше. Это ещё не мой пик.

О травме Лунёва

Это больше негатив для команды, ведь он основной вратарь. Он начал сезон и отлично провёл первую игру. Для меня же это шанс проявить, показать себя в игре. Стараюсь им воспользоваться и надеюсь, что буду дальше играть после возвращения Лунёва.