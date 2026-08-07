Голкипером КАМАЗа интересуются в РПЛ

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вратаря КАМАЗа , сообщил о возможности перехода игрока в Российскую Премьер-Лигу.

Общение по нему идёт, есть интерес к Евгению. Это интересный, качественный вратарь с большим потенциалом. Уверен, рано или поздно он будет играть в Премьер-Лиге. Замерец усердно трудится, много работает, чтобы расти и ждёт своего шанса.