Голкипером КАМАЗа интересуются в РПЛ

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вратаря КАМАЗа Евгения Замереца, сообщил о возможности перехода игрока в Российскую Премьер-Лигу.
Общение по нему идёт, есть интерес к Евгению. Это интересный, качественный вратарь с большим потенциалом. Уверен, рано или поздно он будет играть в Премьер-Лиге. Замерец усердно трудится, много работает, чтобы расти и ждёт своего шанса.
Весной представитель футболиста сообщал «РБ Спорт» о том, что игрока хотел приобрести «Оренбург», но с КАМАЗом достичь договорённости не получилось.
Татарстанские команды дружно впали в режим жесткой экономии. Возможно просто пытаются жить по средствам, но на фоне других выглядят скупердяями.