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Голкипером КАМАЗа интересуются в РПЛ

вчера, 23:58

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вратаря КАМАЗа Евгения Замереца, сообщил о возможности перехода игрока в Российскую Премьер-Лигу.

Общение по нему идёт, есть интерес к Евгению. Это интересный, качественный вратарь с большим потенциалом. Уверен, рано или поздно он будет играть в Премьер-Лиге. Замерец усердно трудится, много работает, чтобы расти и ждёт своего шанса.

Весной представитель футболиста сообщал «РБ Спорт» о том, что игрока хотел приобрести «Оренбург», но с КАМАЗом достичь договорённости не получилось.

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Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 00:14
Замерец вполне потянет РПЛ. Видимо Ахметзянов хотел взять в Оренбург.
Татарстанские команды дружно впали в режим жесткой экономии. Возможно просто пытаются жить по средствам, но на фоне других выглядят скупердяями.
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