Григорян: «Игра „Акрона“ на старте сезона выглядит по-детски»

сегодня, 00:06

Российский тренер раскритиковал игру «Акрона» на старте сезона. По его словам, команда допускает катастрофические ошибки в обороне и неспособна бороться в переходных фазах.

То, что я увидел, — это ужасно инфантильное отношение к оборонительным действиям. Переход из обороны в атаку — это просто катастрофа. Эта команда неспособна бороться за мяч в переходных фазах, она инертна. Пока это всё выглядит очень по-детски.