Григорян: «Игра „Акрона“ на старте сезона выглядит по-детски»

Российский тренер Александр Григорян раскритиковал игру «Акрона» на старте сезона. По его словам, команда допускает катастрофические ошибки в обороне и неспособна бороться в переходных фазах.
То, что я увидел, — это ужасно инфантильное отношение к оборонительным действиям. Переход из обороны в атаку — это просто катастрофа. Эта команда неспособна бороться за мяч в переходных фазах, она инертна. Пока это всё выглядит очень по-детски.
«Акрон» проиграл все три официальных матча в сезоне: «Зениту» (0:5) и «Рубину» (1:2) в РПЛ, а также «Ростову» (0:4) в Кубке России. В третьем туре чемпионата команда сыграет с «Локомотивом».