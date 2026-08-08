Мяч Марадоны «Рука Бога» выставлен на аукцион за 10 млн евро

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Мяч, которым забил знаменитый гол «Рукой Бога» в матче Аргентина — Англия на чемпионате мира 1986 года, выставлен на аукцион в США . Стартовая цена лота — 2,5 млн евро, ожидаемая стоимость — 10 млн.

Тот гол был забит рукой, которую судья не заметил. После матча Марадона сказал, что мяч был забит «немного головой Марадоны и немного рукой Бога». Аргентина в итоге выиграла тот чемпионат мира.

Футболка, в которой Марадона играл в том матче, была продана в 2022 году за 9,3 млн евро — это рекорд для футбольной формы.