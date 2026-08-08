Мяч Марадоны «Рука Бога» выставлен на аукцион за 10 млн евро

Мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол «Рукой Бога» в матче Аргентина — Англия на чемпионате мира 1986 года, выставлен на аукцион в США. Стартовая цена лота — 2,5 млн евро, ожидаемая стоимость — 10 млн.
Тот гол был забит рукой, которую судья не заметил. После матча Марадона сказал, что мяч был забит «немного головой Марадоны и немного рукой Бога». Аргентина в итоге выиграла тот чемпионат мира.
Футболка, в которой Марадона играл в том матче, была продана в 2022 году за 9,3 млн евро — это рекорд для футбольной формы.
И другой момент...негодование англичан и сторонников честной игры заглушается тем, что произошло всего через 4 минуты....второй гол Марадоны в том же матче, где он в одиночку обыграл всю сборную Англии, доказал его гениальность....люди склонны прощать грехи гениям ради их величия...кстати именно этим мячом был забит и второй культовый гол Марадоны в этом матче...так что цена оправдана)...
Организаторы торгов из Heritage Auctions отдельно подчёркивают этот факт для обоснования рекордной стоимости лота: покупатель приобретает артефакт, который сначала коснулся кулака Марадоны при "Руке Бога", а уже через четыре минуты влетел в сетку ворот после его гениального сольного прохода...
Ну а для Аргентины выигрывать ЧМ при слепых судьях стало мейнстримом))