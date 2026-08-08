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Мяч Марадоны «Рука Бога» выставлен на аукцион за 10 млн евро

сегодня, 00:19

Мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол «Рукой Бога» в матче Аргентина — Англия на чемпионате мира 1986 года, выставлен на аукцион в США. Стартовая цена лота — 2,5 млн евро, ожидаемая стоимость — 10 млн.

Тот гол был забит рукой, которую судья не заметил. После матча Марадона сказал, что мяч был забит «немного головой Марадоны и немного рукой Бога». Аргентина в итоге выиграла тот чемпионат мира.

Футболка, в которой Марадона играл в том матче, была продана в 2022 году за 9,3 млн евро — это рекорд для футбольной формы.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:58
Я и не отрицаю способностей Марадоны, и то, что он был гением. Но возвеличивать момент не честной игры футболиста, каким бы гением он не был, для меня видится не совсем нормальным.
Futurista
Futurista ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:27, ред.
Этот момент стал культовым именно потому, что он неидеален, как и сам Диего Марадона - человек, сочетавший в себе абсолютный футбольный гений и темные, разрушительные стороны....
И другой момент...негодование англичан и сторонников честной игры заглушается тем, что произошло всего через 4 минуты....второй гол Марадоны в том же матче, где он в одиночку обыграл всю сборную Англии, доказал его гениальность....люди склонны прощать грехи гениям ради их величия...кстати именно этим мячом был забит и второй культовый гол Марадоны в этом матче...так что цена оправдана)...
Организаторы торгов из Heritage Auctions отдельно подчёркивают этот факт для обоснования рекордной стоимости лота: покупатель приобретает артефакт, который сначала коснулся кулака Марадоны при "Руке Бога", а уже через четыре минуты влетел в сетку ворот после его гениального сольного прохода...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:05
Выяснится, что Инфантино продаёт 😂
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:16
Всё продаётся и покупается.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 05:58, ред.
Никогда этого не понимал. Все вокруг трубят о принципах честной игры, равенства, справедливости и не предвзятого судейства, при этом восхищаются и возносят в абсолют момент, который нарушает все эти принципы и правила, и позорит само понятия честной игры.

Ну а для Аргентины выигрывать ЧМ при слепых судьях стало мейнстримом))
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
сегодня в 00:43
ВАР тогда не существовал, иначе все понимают, что цена этому кожаному куску была бы пара баксов.
Гость
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