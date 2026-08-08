Алонсо: «„Челси“ — один из лучших клубов мира»

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Главный тренер «Челси» впервые прокомментировал своё назначение на пост главного тренера лондонского клуба. Испанский специалист заявил, что гордится возможностью возглавить «синих» и намерен добиваться успеха.

Почему «Челси»? Я люблю футбол, «Челси» — один из величайших клубов мира. Я горд и польщён этой возможностью. Это клуб с огромным потенциалом. Теперь моё желание и цель — добиться успеха.

Алонсо был назначен главным тренером «Челси» этим летом. Ранее он возглавлял «Байер» и «Реал».