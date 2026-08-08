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Алонсо: «„Челси“ — один из лучших клубов мира»

сегодня, 00:33

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо впервые прокомментировал своё назначение на пост главного тренера лондонского клуба. Испанский специалист заявил, что гордится возможностью возглавить «синих» и намерен добиваться успеха.

Почему «Челси»? Я люблю футбол, «Челси» — один из величайших клубов мира. Я горд и польщён этой возможностью. Это клуб с огромным потенциалом. Теперь моё желание и цель — добиться успеха.

Алонсо был назначен главным тренером «Челси» этим летом. Ранее он возглавлял «Байер» и «Реал».

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 13:17
Ну а что ещё должен был сказать новый тренер «Челси»? Что футбол он терпеть не может, клуб считает барахлом, а назначению удивлён? Я недолюбливаю Алонсо, как тренера (футболист он был великолепный!). Чем он лучше Мареска? (я не говорю о Росеньоре- он отработал меньше сезона). Вот на это вопрос мне интересно получить ответ. Да, Мареска вроде ушел сам, с расчетом на МС после Пепа. Но его и не пытались удержать! А как вам фраза Алонсо: "Теперь моё желание и цель — добиться успеха." Пардон, а что именно Мареска, по мнению «Челси», делал всё это время? А он, на минуточку выиграл Лигу конференций УЕФА 2024/25 — «Челси» разгромил «Бетис» 4:1 в финале. Выиграл клубный чемпионат мира 2025 — в финале «Челси» победил ПСЖ 3:0. Вывел «Челси» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/25 - это что, не успех, а х...собачий ?!(редко ругаюсь - просто бесит) То есть, видимо, мало добиться успеха. Надо ещё добиться его так, чтобы после тебя можно было торжественно назначить другого тренера и поручить ему добиться того же самого.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:04
Сейчас сложно назвать Челси одним из лучших.
xhkm8gr4fz8z
xhkm8gr4fz8z
сегодня в 08:28
Очередная его осечка может повлиять на его репутацию как тренера, а пока полон надежд
Niagara
Niagara
сегодня в 07:31
да конечно, размечтался
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:12
Всякий кулик своё болото хвалит...
6u543fxvves4
6u543fxvves4
сегодня в 06:00
Тренирует только топ-клубы.
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