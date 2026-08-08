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Норвежская ассоциация призывает Инфантино уйти в отставку

сегодня, 00:37

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) выступила с призывом об уходе президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино со своей должности и проведения проверки со стороны ФИФА.

На заседании руководства глава NFF Лизе Клавенесс сказала следующее:

Речь идёт о том, в каком направлении будет двигаться ФИФА в будущем. Наша цель — использовать возможности, которые сейчас появились, чтобы добиться действительно хорошего управления с прозрачностью и качественными процессами принятия решений в руководстве международным футболом.

После общей оценки мы полагаем, что доверие утрачено и ФИФА нуждается в новом руководстве. Когда исчезает доверие, необходимо также оценить и руководство. Поэтому считаем, что срок Джанни Инфантино на посту президента ФИФА должен завершиться и просим его уйти в отставку. ФИФА нуждается в новом руководстве, чтобы восстановить доверие, укрепить надлежащее управление и обеспечить реальное осуществление реформ, проводимых организацией. Считаем, что так будет лучше для футбола.

Правление NFF также хочет, чтобы в будущем внимание было уделено реформам и совершенствованию системы управления международным футболом, и намерено инициировать пересмотр программы реформ, принятой ФИФА в 2015 и 2016 году. Клавенесс добавила:

Теперь нужно проанализировать, что было фактически реализовано, что сработало, что было ослаблено в процессе и какие меры необходимы для укрепления распределения власти, механизмов контроля и прозрачности.

В NFF отметили, что недавние ситуации, включая дело о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года и предложение о создании проекта FIFA Forward Enterprise для продажи доли в коммерческих правах на чемпионаты мира ещё больше обострили дискуссию об управлении международным футболом.

Правление ассоциации считает, что общая потеря доверия лишила действующего главы ФИФА институционального авторитета, необходимого для руководства и попросит его уйти в отставку.

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Все комментарии
f7s5c5bsh6q6
f7s5c5bsh6q6
сегодня в 08:46
Нужно не призывать,а гнать поганой метлой из Футбола!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:39
Ещё забыли про камеру паука упомянуть, хотя наверняка в уме держали
Mangur
Mangur
сегодня в 06:05
Допинг трим возмущены Инфантино.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:48
Чего это асматики так вдруг возбудились,лекарство что ли кончилось)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:46
Круто взялись за Инфантино.
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