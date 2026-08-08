Спортдир «Ньюкасла» заявил, что клуб не хотел продавать Гимарайнса

Спортивный директор «Ньюкасла» Росс Уилсон в разговоре с журналистами рассказал, что у клуба не было намерения продавать капитана команды .

Полузащитник собирается перейти в «Арсенал».

В наши планы не входило продавать Бруно. Никто из нас — в том числе руководство клуба — не хотело продавать Бруно. Он наш капитан, был для нас очень важен, а споры по поводу трансферной стоимости — это рекордная сумма для игрока его возраста.

Нам пришлось взвесить все «за» и «против». Бруно, проявив к нам огромное уважение, при этом очень эмоционально, фактически дал понять, что хочет уйти и двигаться дальше.

Это не значит, что он может уйти, но, безусловно, влияет на наши решения, когда речь идёт об определённой сумме. Однако нельзя сказать, что это было частью нашей стратегии и мы думали о таком летом.

Но мы должны быть гибкими и реагировать на происходящее. Возможно, в наши планы входило подписать одного игрока, но не смогли заполучить его, поэтому переходим к другому. Мы можем быть честны в данном вопросе.