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Спортдир «Ньюкасла» заявил, что клуб не хотел продавать Гимарайнса

сегодня, 00:59

Спортивный директор «Ньюкасла» Росс Уилсон в разговоре с журналистами рассказал, что у клуба не было намерения продавать капитана команды Бруно Гимарайнса.

Полузащитник собирается перейти в «Арсенал».

В наши планы не входило продавать Бруно. Никто из нас — в том числе руководство клуба — не хотело продавать Бруно. Он наш капитан, был для нас очень важен, а споры по поводу трансферной стоимости — это рекордная сумма для игрока его возраста.

Нам пришлось взвесить все «за» и «против». Бруно, проявив к нам огромное уважение, при этом очень эмоционально, фактически дал понять, что хочет уйти и двигаться дальше.

Это не значит, что он может уйти, но, безусловно, влияет на наши решения, когда речь идёт об определённой сумме. Однако нельзя сказать, что это было частью нашей стратегии и мы думали о таком летом.

Но мы должны быть гибкими и реагировать на происходящее. Возможно, в наши планы входило подписать одного игрока, но не смогли заполучить его, поэтому переходим к другому. Мы можем быть честны в данном вопросе.

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Все комментарии
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:08
Он и был середняком, шаг в стабильные топы АПЛ он так и не сделал.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:17
Не хотели но продали!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:46
Ньюкасл превращается в середняка?
Гость
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