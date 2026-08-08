«Астон Вилла» может подписать Эступиньяна

вчера, 08:19

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере защитника «Милана» а. Итальянский клуб принял решение выставить 28-летнего эквадорца на трансфер.

Главный тренер «Виллы» хорошо знает Эступиньяна по работе в «Вильярреале» и хотел воссоединиться с ним этим летом. Ранее сделка застопорилась, так как новый тренер «Милана» хотел оценить игрока на сборах, но теперь решил, что может обойтись без него.

Эступиньян перешёл в «Милан» из «Брайтона» прошлым летом за 17 млн евро, но не смог закрепиться в составе. «Вилла» также ведёт переговоры по защитнику «Атлетико» .