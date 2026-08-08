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УЕФА выплатил крупную сумму предполагаемой любовнице Инфантино

вчера, 08:39

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала. УЕФА выплатил шестизначную сумму женщине, которая состояла в отношениях с Инфантино в то время, когда он занимал пост генерального секретаря европейского футбольного союза. Также утверждается, что организация оплатила её обучение на курсе MBA после ухода из организации.

В УЕФА подтвердили факт выплаты, но назвали её стандартным выходным пособием.

Платёж соответствовал правилам, действовавшим для уходящих сотрудников на тот момент. С 2016 года эти правила ужесточены.

Скандал разворачивается на фоне недавнего провала плана Инфантино по продаже частным инвесторам доли в коммерческих правах на чемпионат мира. Тем не менее Аргентинская футбольная ассоциация выразила публичную поддержку главе ФИФА.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:46
Оно нам надо?
Zver01
Zver01 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:31
Нормально. Иди и дальше греши ко всеобщему удовлетворению. Онли бузинесс!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Zver01 (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
Когда за нули покупают "покаяние", - деньги на ветер. Это де-факто, стесно...
Zver01
Zver01 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:27
Не согрешишь - не покаешься.
Имеет значение лишь количество значимых нулей в сумме покаяния.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ arzamas (раскрыть)
вчера в 11:20
Все не без греха..., но далеко не все за чужой счёт.
arzamas
arzamas
вчера в 11:10
Кто из нас без греха?
LOpp
LOpp
вчера в 09:06
Инфантино поимел не только футбол
Гость
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