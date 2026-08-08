УЕФА выплатил крупную сумму предполагаемой любовнице Инфантино

вчера, 08:39

Президент ФИФА оказался в центре нового скандала. УЕФА выплатил шестизначную сумму женщине, которая состояла в отношениях с Инфантино в то время, когда он занимал пост генерального секретаря европейского футбольного союза. Также утверждается, что организация оплатила её обучение на курсе MBA после ухода из организации.

В УЕФА подтвердили факт выплаты, но назвали её стандартным выходным пособием.

Платёж соответствовал правилам, действовавшим для уходящих сотрудников на тот момент. С 2016 года эти правила ужесточены.