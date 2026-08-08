Журавель: «ЦСКА, „Динамо“ и „Локомотив“ не поборются за золото»

Комментатор Тимур Журавель заявил, что московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» не смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. По его словам, эти команды могут рассчитывать только на места с четвёртого и ниже.
Эти команды и перед стартом сезона никто не воспринимал как участников чемпионской гонки. Два тура не могут быть релевантными, но по резерву, по запасу прочности и просто по составу никто из них не может претендовать на титул. Они могут бороться за места начиная с четвёртого, а «Локомотив», судя по всему, и того ниже.
После двух туров РПЛ без потерь идут «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». ЦСКА набрал четыре очка, «Локомотив» и «Динамо» — по одному.