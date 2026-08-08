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Журавель: «ЦСКА, „Динамо“ и „Локомотив“ не поборются за золото»

вчера, 09:16

Комментатор Тимур Журавель заявил, что московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» не смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. По его словам, эти команды могут рассчитывать только на места с четвёртого и ниже.

Эти команды и перед стартом сезона никто не воспринимал как участников чемпионской гонки. Два тура не могут быть релевантными, но по резерву, по запасу прочности и просто по составу никто из них не может претендовать на титул. Они могут бороться за места начиная с четвёртого, а «Локомотив», судя по всему, и того ниже.

После двух туров РПЛ без потерь идут «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». ЦСКА набрал четыре очка, «Локомотив» и «Динамо» — по одному.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 08:41
Не Ванга, но пытается ванговать.
isamsn
isamsn
вчера в 10:50
Задача коментатора не прогнозировать, а качественно коментировать футбольные матчи. Много у нас аналитиков и экспертов развелось.
w4z3rg9sa6nk
w4z3rg9sa6nk
вчера в 10:29
По привычке Зенит мощно стартовал, выглядит уверенно,с запасом, остальные как сложится
Mangur
Mangur
вчера в 10:19
Журавель не Ванна.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:01
Ну ЦСКА в тройке бы задержаться. Можно кубок опять выиграть команда молодая. По игре пока лидеров не видно. Очки можно будет наверстать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:44
Эх...Журавель , Журавель и кто тебя допустил в комментаторы...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:24
А Махачкала поборется? А то у нас тут после 2х туров уже всё оценили невероятно проницательные и умные комментаторы Матч ТВ
Гость
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