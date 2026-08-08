Агент Брайана Родригеса подтвердил переговоры с ЦСКА

Агент Эдгардо Ласалвия, представляющий интересы полузащитника «Америки» и сборной Уругвая , подтвердил факт переговоров с московским ЦСКА . Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера может составить 12 млн евро.

Переговоры о трансфере были. Мы немного поболтали с ними, но на этом всё. Дальше эти разговоры никуда не продвинулись. Не исключаю, что в будущем игрок может оказаться в ЦСКА . Нам кажется, что это очень хороший вариант.