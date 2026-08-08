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Агент Брайана Родригеса подтвердил переговоры с ЦСКА

вчера, 09:26

Агент Эдгардо Ласалвия, представляющий интересы полузащитника «Америки» и сборной Уругвая Брайана Родригеса, подтвердил факт переговоров с московским ЦСКА. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера может составить 12 млн евро.

Переговоры о трансфере были. Мы немного поболтали с ними, но на этом всё. Дальше эти разговоры никуда не продвинулись. Не исключаю, что в будущем игрок может оказаться в ЦСКА. Нам кажется, что это очень хороший вариант.

24-летний уругваец выступает за мексиканскую «Америку» с 2022 года.

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u7jfunh32ysu
u7jfunh32ysu
вчера в 14:07
Ну очень дорогой игрок, не стоит брать.
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