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Моуриньо не злится из-за срыва трансфера Родри

вчера, 09:40

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо не расстроен из-за того, что клуб не смог подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Португалец полностью доверяет имеющимся игрокам и не держит зла на руководство.

Родри предпочёл перейти в «Барселону» и лично уведомил «Реал» о своём решении. Моуриньо хотел бы видеть испанца в команде, но с уважением отнёсся к выбору игрока.

Теперь тренер планирует использовать Бернарду Силву в опорной зоне в паре с Орельеном Тчуамени. Если эксперимент удастся, «Реал» закроет свою главную проблему в центре поля без новых покупок.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:12, ред.
Потеря для Реала, в плане потенциального усиления, существенная. И никакой Бернарду Силва эту потерю не компенсирует, ведь португальца хватает максимум на полчаса/тайм.
Злости у Жозе, который в адеквате, конечно нет, ведь Родри сам тянется в Барсу, однако сожаления и отчаяния немало, - Моур знает истинную цену классного хавбека и его колоссальную роль в построении тактики на матч. Поэтому упущенные возможности не могут не "сверлить" Жозе затылок.
particular
particular
вчера в 11:24
С годами Жозе стал покладистым и неконфликтным...
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:30
Чет мне подсказывает что он поучаствовал. Родри игрок Гвардиолы а у них в*йна надрлго
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 10:25
Ну да, чего злится, всего лишь упустили 30 летнего лучшего опорника в мире за копейки, который бы решил вопрос с центром поля на 3-5 лет, а остались с ненужным французским мусором в центе поля, а главный конкурент укрепил и так не слабую полузащиту.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:47
И так состав команды хороший.
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