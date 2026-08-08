Моуриньо не злится из-за срыва трансфера Родри

вчера, 09:40

Главный тренер «Реала» не расстроен из-за того, что клуб не смог подписать полузащитника «Манчестер Сити» . Португалец полностью доверяет имеющимся игрокам и не держит зла на руководство.

Родри предпочёл перейти в «Барселону» и лично уведомил «Реал» о своём решении. Моуриньо хотел бы видеть испанца в команде, но с уважением отнёсся к выбору игрока.

Теперь тренер планирует использовать в опорной зоне в паре с . Если эксперимент удастся, «Реал» закроет свою главную проблему в центре поля без новых покупок.