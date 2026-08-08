Моуриньо не злится из-за срыва трансфера Родри

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо не расстроен из-за того, что клуб не смог подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Португалец полностью доверяет имеющимся игрокам и не держит зла на руководство.
Родри предпочёл перейти в «Барселону» и лично уведомил «Реал» о своём решении. Моуриньо хотел бы видеть испанца в команде, но с уважением отнёсся к выбору игрока.
Теперь тренер планирует использовать Бернарду Силву в опорной зоне в паре с Орельеном Тчуамени. Если эксперимент удастся, «Реал» закроет свою главную проблему в центре поля без новых покупок.
Злости у Жозе, который в адеквате, конечно нет, ведь Родри сам тянется в Барсу, однако сожаления и отчаяния немало, - Моур знает истинную цену классного хавбека и его колоссальную роль в построении тактики на матч. Поэтому упущенные возможности не могут не "сверлить" Жозе затылок.