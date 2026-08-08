ФИФА выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес президента организации Джанни Инфантино, связанных с периодом его работы в УЕФА.
Президент ФИФА Джанни Инфантино полностью отрицает данные обвинения, они не соответствуют действительности. Любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не направлял жалоб на действия Инфантино в связи с отсутствием инцидентов с его участием. Все кадровые решения — включая увольнения и выплату выходных пособий — утверждались уполномоченными руководителями в строгом соответствии с действующими правилами.
Ранее сообщалось, что Инфантино якобы способствовал карьерному продвижению женщины, с которой состоял в отношениях, и выплате ей компенсации после увольнения.
По теперешнему же положению дел, когда ФИФА, как организация, открыто покрывает преступления своего первого должностного лица, футбольное сообщество, в лице футбольных федераций стран, обязано создать н о в у ю структуру управления мировым футболом. Ведь махинации еврея из Цюриха, - это одно, а вот когда вся организация в этом повязана, - это уже несколько иное. ФИФА, как дискредитирующей себя орган управления мировым футболом, должна прекратить своё существование в принципе, а в дальнейшем, предстать ответчиком в суде.
Континентальные футбольные организации имеют все основания для создания подобного прецедента. Весь вопрос лишь в том, кто выступит с подобной инициативой, и кто будет наделён полномочиями для этого.