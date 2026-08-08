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ФИФА отвергла обвинения в адрес Джанни Инфантино

вчера, 09:55

ФИФА выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес президента организации Джанни Инфантино, связанных с периодом его работы в УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино полностью отрицает данные обвинения, они не соответствуют действительности. Любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не направлял жалоб на действия Инфантино в связи с отсутствием инцидентов с его участием. Все кадровые решения — включая увольнения и выплату выходных пособий — утверждались уполномоченными руководителями в строгом соответствии с действующими правилами.

Ранее сообщалось, что Инфантино якобы способствовал карьерному продвижению женщины, с которой состоял в отношениях, и выплате ей компенсации после увольнения.

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 11:27
Кто-то вистов набирает, а у Джаника только проблемы нарастают...
Zangiota
Zangiota
вчера в 11:12
А говорили что ПЭП лысый шарлатан, а оказывается это не он )))))
arzamas
arzamas
вчера в 11:01
Теперь Инфантине будет и белка и свисток и поросячий хрящик)
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 10:53
Ну сейчас все бомжи будут поддерживать Инфантино, что бы если что получить официальный откат, но опять таки на кого пойдут эти деньги? Конечно африканские федерации просто тупо украдут тоже эти деньги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:46, ред.
Идти в отказ, - единственный выход у Лысого.

По теперешнему же положению дел, когда ФИФА, как организация, открыто покрывает преступления своего первого должностного лица, футбольное сообщество, в лице футбольных федераций стран, обязано создать н о в у ю структуру управления мировым футболом. Ведь махинации еврея из Цюриха, - это одно, а вот когда вся организация в этом повязана, - это уже несколько иное. ФИФА, как дискредитирующей себя орган управления мировым футболом, должна прекратить своё существование в принципе, а в дальнейшем, предстать ответчиком в суде.

Континентальные футбольные организации имеют все основания для создания подобного прецедента. Весь вопрос лишь в том, кто выступит с подобной инициативой, и кто будет наделён полномочиями для этого.
баск
баск
вчера в 10:41, ред.
УЕФисты, судя по всему, начали всерьёз подкапываться под Джанника, и уже не гнушаются никакими средствами, вынуждая его оправдываться.
В Европе любят и умеют измазать в чём угодно, когда хотят кого-нибудь зарыть))

Когда в начале десятых некоторым силам потребовалось скомпрометировать,
например, Доменика Стросс-Кана, отличного глобального финансиста, претендента
на пост президента Франции, его в такое макнули, что мало не показалось никому.

Ложки-то потом нашлись и все обвинения были сняты, но осадочек-то остался, и мужик до сих пор сидит тише воды-ниже травы, и ни о какой его политической карьере говорить больше не приходится..
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 10:22
Весь мир захватили вот такие персонажи, а они что хотят то и творят, а мы все за этим наблюдаем и хлопаем в ладоши.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 10:18
Как ни крути, а система "ниппель" работает везде на планете Земля.
wbxw7hfkwgya
wbxw7hfkwgya
вчера в 10:10
Помощники Инфантино выступили за поддержку коррупции!
Futurista
Futurista
вчера в 10:05
Джанник ниучём не виноват)....
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