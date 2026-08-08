ФИФА отвергла обвинения в адрес Джанни Инфантино

вчера, 09:55

ФИФА выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес президента организации , связанных с периодом его работы в УЕФА .

Президент ФИФА Джанни Инфантино полностью отрицает данные обвинения, они не соответствуют действительности. Любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветническими. Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не направлял жалоб на действия Инфантино в связи с отсутствием инцидентов с его участием. Все кадровые решения — включая увольнения и выплату выходных пособий — утверждались уполномоченными руководителями в строгом соответствии с действующими правилами.

Ранее сообщалось, что Инфантино якобы способствовал карьерному продвижению женщины, с которой состоял в отношениях, и выплате ей компенсации после увольнения.