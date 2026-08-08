Хорничек хочет стать первым номером «Ньюкасла»

вчера, 10:19

Вратарь «Ньюкасла» , перешедший из «Браги» за 30 млн евро, заявил, что намерен побороться за место в основе с Ником Поупом. Чешский голкипер не боится конкуренции и готов доказать свою состоятельность.

На 100% я хочу стать первым номером. Я считаю себя вратарём широкого профиля. Я хорошо читаю игру, выхожу из ворот и играю на перехватах. Знаю, что впереди долгий путь, потому что у нас много хороших голкиперов. Мы подталкиваем друг друга к пределам.

Хорничек также отметил, что переход в «Ньюкасл» стал для него большим шагом.