Боргес: «У меня ноль беспокойства из-за слухов о Диоманде»

Главный тренер «Спортинга» Руи Боргес заявил, что не беспокоится о будущем защитника Усмана Диоманде, которым интересуется «Ноттингем Форест». По его словам, слухи о трансфере не влияют на подготовку команды.
Ноль беспокойства. Это естественно, что вокруг «Спортинга» будет много шума о приходах и уходах до закрытия окна. У «Спортинга» отличные игроки, Усман — один из них, и он в составе.
Ранее португальские СМИ сообщали, что переговоры между «Форест» и «Спортингом» по 22-летнему ивуарийцу зашли в тупик.