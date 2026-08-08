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Боргес: «У меня ноль беспокойства из-за слухов о Диоманде»

вчера, 10:40

Главный тренер «Спортинга» Руи Боргес заявил, что не беспокоится о будущем защитника Усмана Диоманде, которым интересуется «Ноттингем Форест». По его словам, слухи о трансфере не влияют на подготовку команды.

Ноль беспокойства. Это естественно, что вокруг «Спортинга» будет много шума о приходах и уходах до закрытия окна. У «Спортинга» отличные игроки, Усман — один из них, и он в составе.

Ранее португальские СМИ сообщали, что переговоры между «Форест» и «Спортингом» по 22-летнему ивуарийцу зашли в тупик.

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вчера в 14:09
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