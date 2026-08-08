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«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову

вчера, 11:05

«Галатасарай» предложил «Локомотиву» 25 млн евро за полузащитника Алексея Батракова.

Ранее турецкий клуб был готов заплатить за россиянина 20 млн евро.

Батраков остаётся одной из приоритетных целей стамбульцев на летнее трансферное окно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:45
Странно Галатасарай Даку не купил.....
Он же чемпионствоприносящий игрок....)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:11
Если это правда, то это шикарно как для Локо, так и для самого Алексея! В России только Зенит может предложить такие деньги за игрока (ну возможно еще Краснодар со Спартаком) но Локо нет смысла усиливать условного конкурента по РПЛ, тем более, когда есть вариант слить игрока за бугор!
Для самого Батракова это тоже отличный вариант, перейти в ТОП клуб Турции, который сейчас более стабилен, чем другие топы (Фенербахче и Бешикташ), а значит будет высокая вероятность завоевания трофеев и постоянного участия в ЕК, а это очень важно для любого футболиста, не говоря уже о молодом и перспективном игроке! Галатасарай может стать трамплином для Алексея, там уже всё будет в его руках!
Для Галатасарая тоже плюс, получают очень перспективного игрока, которого при определенных обстоятельствах можно будет перепродать дороже!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:10
По первым матчам нынешнего сезона, пока не блещет. В Турцию надо ехать, если созреет, только одному, без жены. Потом, когда научится ходить по Константинополю, можно перевезти жену.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:07, ред.
Любое предложение нашим игрокам РПЛ больше 10 млн - автоматически считается уже улучшенным.....
А уж 25 млн...это ваще аттракцион невиданной щедрости...

Первым же чартером...
В увлекательное приключение...с Осимхеном и Икарди
...
Zver01
Zver01
вчера в 12:29
Может, лучше в более близкий Болотосарай?
К северу через северо-запад.))
    Арсеналов Аякс Динамович
    Арсеналов Аякс Динамович
    вчера в 12:15
    Думаю всё произойдёт. Трансфер состоится. Галатасарай хороший трамплин в большие клубы. В Аякс тоже было бы круто, но увы от них нет предложений. Пора уходить и идти за мечтой, в нашей лиге ему больше некуда расти, точнее он её уже перерос.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:39, ред.
    Под лежачий камень портвейн не течёт. Надо линять. Там у Батрака будет шанс в Еврокубках засветиться. Покажет себя нормально, могут и в топ 5 потом позвать.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 11:26
    Надо уходить пора
    particular
    particular
    вчера в 11:22
    Локо репу чешет, агент руки потирает, а у Лёхи в зобу дыханье спёрло от нахлынувшей востребованности...
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 11:17
    Ждем официальной информациии
    Гость
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