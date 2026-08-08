«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову

«Галатасарай» предложил «Локомотиву» 25 млн евро за полузащитника Алексея Батракова.
Ранее турецкий клуб был готов заплатить за россиянина 20 млн евро.
Батраков остаётся одной из приоритетных целей стамбульцев на летнее трансферное окно.
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Для самого Батракова это тоже отличный вариант, перейти в ТОП клуб Турции, который сейчас более стабилен, чем другие топы (Фенербахче и Бешикташ), а значит будет высокая вероятность завоевания трофеев и постоянного участия в ЕК, а это очень важно для любого футболиста, не говоря уже о молодом и перспективном игроке! Галатасарай может стать трамплином для Алексея, там уже всё будет в его руках!
Для Галатасарая тоже плюс, получают очень перспективного игрока, которого при определенных обстоятельствах можно будет перепродать дороже!