Оуэн посоветовал «Арсеналу» подписать Рэшфорда

вчера, 11:06

Бывший нападающий сборной Англии призвал «Арсенал» подписать форварда «Манчестер Юнайтед» . По его словам, трансфер за 40 млн фунтов — логичный шаг для «канониров» после того, как они не смогли приобрести .

Я не верил в переход Винисиуса в «Арсенал», но вариант с Рэшфордом имеет смысл. Он хорошо впишется в планы Артеты и будет отлично работать с остальным составом. Я могу представить этот переход.

Рэшфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Барселоне», где провёл успешный сезон (14 голов и 11 передач). Каталонцы не стали выкупать его, предпочтя .