Кержаков: «Кондаков избежал сотрясения»

вчера, 11:19

Тренер вратарей «Зенита» высказался о ситуации с полузащитником , который получил удар локтем в лицо в матче Кубка России с «Балтикой». По словам Кержакова, 18-летний футболист избежал сотрясения мозга.

Это часть футбола. Неприятно, конечно, но, слава богу, что нет сотрясения мозга. Даня — умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала.

Кондаков был заменён в матче с «Балтикой» после столкновения с защитником калининградцев и уехал на скорой. Главный тренер «Зенита» подтвердил, что игрок избежал серьёзной травмы.