Кержаков: «Кондаков избежал сотрясения»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с полузащитником Даниилом Кондаковым, который получил удар локтем в лицо в матче Кубка России с «Балтикой». По словам Кержакова, 18-летний футболист избежал сотрясения мозга.
Это часть футбола. Неприятно, конечно, но, слава богу, что нет сотрясения мозга. Даня — умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала.
Кондаков был заменён в матче с «Балтикой» после столкновения с защитником калининградцев и уехал на скорой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что игрок избежал серьёзной травмы.