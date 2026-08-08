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Кержаков: «Кондаков избежал сотрясения»

вчера, 11:19

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с полузащитником Даниилом Кондаковым, который получил удар локтем в лицо в матче Кубка России с «Балтикой». По словам Кержакова, 18-летний футболист избежал сотрясения мозга.

Это часть футбола. Неприятно, конечно, но, слава богу, что нет сотрясения мозга. Даня — умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала.

Кондаков был заменён в матче с «Балтикой» после столкновения с защитником калининградцев и уехал на скорой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что игрок избежал серьёзной травмы.

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