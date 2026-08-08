Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыИспания. Примера 2026/2027

Моуриньо ужесточил дисциплину в «Реале»

вчера, 11:29

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо за месяц работы ввёл в клубе жёсткие дисциплинарные нормы. Португалец изменил распорядок дня игроков, ужесточив требования к питанию, восстановлению после травм и пунктуальности.

Теперь футболисты обязаны завтракать и обедать по фиксированному меню, составленному клубными диетологами. За опоздания на сборы предусмотрены спортивные наказания — вместо тренировки с командой игрок отправляется в тренажёрный зал. Восстановление после травм теперь проходит только на базе клуба, а не с внешними специалистами.

Также Моуриньо ввёл регулярные командные обеды, чтобы укрепить единство коллектива.

«Атмосфера очень и очень хорошая», — отмечают источники внутри клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хорничек хочет стать первым номером «Ньюкасла»
Вчера, 10:19
Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»
07 августа
Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»
04 августа
«Барселона» уверена в возвращении Бальде на топ-уровень
04 августа
Аморим: «Леау должен быть счастлив в „Милане“»
04 августа
Киву: «Победа в дерби ничего не значит, важна подготовка к сезону»
04 августа
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:29
Если Мбапе и Вини конфликтовать не будут, получится хорошая команда
y-ago
y-ago
вчера в 12:26
Безусловно - эта самая сильная черта в характере Моуриньо: умение быстро устанавливать свои правила и добиваться их неукоснительного соблюдения. Для него дисциплина — не самоцель, а способ создать коллектив, в котором каждый понимает своё место, свои обязанности и общую цель. Он не просто тренирует футболистов — он выстраивает вокруг команды систему, где режим, питание, восстановление и даже совместные обеды становятся частью футбола. И, судя по всему, именно это позволяет ему довольно быстро превращать группу звёздных игроков в команду. Респект Жозе!
AleS
AleS
вчера в 12:07
Уверен, Особенный сделает из них настоящую команду!
Drosmo
Drosmo
вчера в 11:44
Это очень хорошо, так как при всей звёздности состава, Реалу не хватало именно дисциплины. Анчелотти был слишком мягким, Алонсо хоть и пытался наладить дисциплину, но ему не хватило авторитета, а главное поддержки руководства, ну а Арбелоа и вовсе был приспособленцем и личным шутом Переса.

Так что Моур сейчас со своей армейской дисциплиной как раз кстати. Главное чтобы палку не перегнул. У него сейчас есть всё, для того чтобы построить крепкую команду, способную брать любые трофеи, и звёздный состав, и авторитет в команде, и полная поддержка руководства. А как оно выйдет на практике скоро увидим.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:36
Системный человек, - авторитет. Это аксиома.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 