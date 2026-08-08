Моуриньо ужесточил дисциплину в «Реале»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо за месяц работы ввёл в клубе жёсткие дисциплинарные нормы. Португалец изменил распорядок дня игроков, ужесточив требования к питанию, восстановлению после травм и пунктуальности.
Теперь футболисты обязаны завтракать и обедать по фиксированному меню, составленному клубными диетологами. За опоздания на сборы предусмотрены спортивные наказания — вместо тренировки с командой игрок отправляется в тренажёрный зал. Восстановление после травм теперь проходит только на базе клуба, а не с внешними специалистами.
Также Моуриньо ввёл регулярные командные обеды, чтобы укрепить единство коллектива.
«Атмосфера очень и очень хорошая», — отмечают источники внутри клуба.
Так что Моур сейчас со своей армейской дисциплиной как раз кстати. Главное чтобы палку не перегнул. У него сейчас есть всё, для того чтобы построить крепкую команду, способную брать любые трофеи, и звёздный состав, и авторитет в команде, и полная поддержка руководства. А как оно выйдет на практике скоро увидим.