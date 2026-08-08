Моуриньо ужесточил дисциплину в «Реале»

вчера, 11:29

Главный тренер «Реала» за месяц работы ввёл в клубе жёсткие дисциплинарные нормы. Португалец изменил распорядок дня игроков, ужесточив требования к питанию, восстановлению после травм и пунктуальности.

Теперь футболисты обязаны завтракать и обедать по фиксированному меню, составленному клубными диетологами. За опоздания на сборы предусмотрены спортивные наказания — вместо тренировки с командой игрок отправляется в тренажёрный зал. Восстановление после травм теперь проходит только на базе клуба, а не с внешними специалистами.

Также Моуриньо ввёл регулярные командные обеды, чтобы укрепить единство коллектива.