Бывший тренер «Спартака» Слишкович возглавил «Женис»

Казахстанский «Женис» объявил о назначении Владимира Слишковича главным тренером команды.
Ранее босниец работал в «Спартаке» и «Оренбурге». После 20 матчей «Женис» занимает восьмое место в чемпионате Казахстана, набрав 23 очка.
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