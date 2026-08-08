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Бывший тренер «Спартака» Слишкович возглавил «Женис»

вчера, 11:34

Казахстанский «Женис» объявил о назначении Владимира Слишковича главным тренером команды.

Ранее босниец работал в «Спартаке» и «Оренбурге». После 20 матчей «Женис» занимает восьмое место в чемпионате Казахстана, набрав 23 очка.

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