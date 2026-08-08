Асллани не перешёл в «Лейпциг» из-за медосмотра

вчера, 11:43

Нападающий «Хоффенхайма» , которым интересовалась «Барселона», вновь доступен для трансфера. Переход игрока в «РБ Лейпциг» сорвался на финальной стадии из-за проблем на медосмотре.

«Хоффенхайм» подтвердил, что переговоры с «Лейпцигом» прекращены по медицинским причинам. Ранее «Барселона» рассматривала 24-летнего форварда как бюджетную альтернативу за 29 млн евро, но не предприняла активных шагов.

«Барселона» продолжает пытаться подписать Альвареса, но в случае неудачи может вернуться к кандидатуре Асллани.