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Асллани не перешёл в «Лейпциг» из-за медосмотра

вчера, 11:43

Нападающий «Хоффенхайма» Фисник Асллани, которым интересовалась «Барселона», вновь доступен для трансфера. Переход игрока в «РБ Лейпциг» сорвался на финальной стадии из-за проблем на медосмотре.

«Хоффенхайм» подтвердил, что переговоры с «Лейпцигом» прекращены по медицинским причинам. Ранее «Барселона» рассматривала 24-летнего форварда как бюджетную альтернативу Хулиану Альваресу за 29 млн евро, но не предприняла активных шагов.

«Барселона» продолжает пытаться подписать Альвареса, но в случае неудачи может вернуться к кандидатуре Асллани.

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