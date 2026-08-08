Батраков попросил ускорить оформление перехода в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассчитывает в ближайшее время стать игроком «Галатасарая».
По информации источника, россиянин обратился к руководству стамбульского клуба с просьбой ускорить завершение сделки.
Одной из причин его желания перебраться в Турцию называется возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» повысил предложение за 21-летнего футболиста до 25 млн евро.
Надо Батракову уходить, завязнет в РПЛ и закончится. Надо прогрессировать, а в слабеньком РПЛ, да еще и без еврокубков - это буксовать на месте.