Батраков попросил ускорить оформление перехода в «Галатасарай»

вчера, 11:46

Полузащитник «Локомотива» рассчитывает в ближайшее время стать игроком «Галатасарая».

По информации источника, россиянин обратился к руководству стамбульского клуба с просьбой ускорить завершение сделки.

Одной из причин его желания перебраться в Турцию называется возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» повысил предложение за 21-летнего футболиста до 25 млн евро.