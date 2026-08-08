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Батраков попросил ускорить оформление перехода в «Галатасарай»

вчера, 11:46

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассчитывает в ближайшее время стать игроком «Галатасарая».

По информации источника, россиянин обратился к руководству стамбульского клуба с просьбой ускорить завершение сделки.

Одной из причин его желания перебраться в Турцию называется возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» повысил предложение за 21-летнего футболиста до 25 млн евро.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 16:23
Данил Пруцев в Спартак, Артем Тимофеев и Владислав Сарвели в Нижний Новгород, Дмитрий Воробьев в Краснодар, теперь Батракова в Галатасарай продают. Карпукаса вроде бы в Питер сватают. А ещё, если вспомнить, что зимой Батракова продали, на ум приходит вопрос, кто следующий? В Локо не "распродажа", а "ликвидация" какая-то намечается. Мне,как болельщику Динамо, конечно же нет дела до железнодорожников, но с такой тенденцией конкуренция в РПЛ явно снижается, а круг претендентов на медали сужается до неприличия.
Болейте за своих, а не против чужих!
Николай 1
Николай 1
вчера в 13:52
На "бархатный" сезон к морю успеть хочет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:48, ред.
Так а игроку какая разница сколько за его трансфер получит бывший клуб? Ему его зряплата важна в первую очередь. За Локо стремно становится, рассыпается гранд РПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:14
25 миллионов отличная цена.
Надо Батракову уходить, завязнет в РПЛ и закончится. Надо прогрессировать, а в слабеньком РПЛ, да еще и без еврокубков - это буксовать на месте.
Гость
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