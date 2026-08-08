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Бремер опроверг слухи об уходе из «Ювентуса»

вчера, 11:54

Защитник «Ювентуса» Бремер заявил, что не намерен покидать клуб этим летом, несмотря на слухи об интересе со стороны «Тоттенхэма», «Баварии» и «Интера». По его словам, он хочет помочь команде вернуться на вершину.

Я не просил «Ювентус» продавать меня. Особенно в трудный момент для клуба и для меня мне это даже не приходило в голову, это было бы похоже на бегство. Если однажды я расстанусь с «Ювентусом», то, возможно, когда стану старше, и уйду с высоко поднятой головой.

29-летний бразилец также подчеркнул, что его критика в адрес клуба была вызвана желанием вернуть «Ювентус» на прежний уровень.

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вчера в 16:22
Не просил, но выгодный вариант ищет.
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