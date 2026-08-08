Журавель: «Слуцкий не вернётся в РПЛ»

вчера, 12:23

Комментатор заявил, что в ближайшие полгода вряд ли возглавит какую-либо команду. По его словам, возвращение в РПЛ для российского тренера потеряло мотивацию.

Мне кажется, что Слуцкий в ближайшие полгода не возглавит ни одну команду. РПЛ для него пройденный этап, он не захочет возвращаться без еврокубков, без мотивации. Почти уверен, что наша премьер-лига его никак не заводит. Он тренировал в России, когда боролся за чемпионство, выигрывал титулы, а теперь не будет ни того ни другого.

Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа» после третьего поражения подряд в чемпионате Китая. Под его руководством клуб дважды выиграл Суперкубок Китая и стал двукратным серебряным призёром. Журавель допустил, что специалист может продолжить карьеру в Европе (Нидерланды, Турция или Венгрия) или Азии.