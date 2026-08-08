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Журавель: «Слуцкий не вернётся в РПЛ»

вчера, 12:23

Комментатор Тимур Журавель заявил, что Леонид Слуцкий в ближайшие полгода вряд ли возглавит какую-либо команду. По его словам, возвращение в РПЛ для российского тренера потеряло мотивацию.

Мне кажется, что Слуцкий в ближайшие полгода не возглавит ни одну команду. РПЛ для него пройденный этап, он не захочет возвращаться без еврокубков, без мотивации. Почти уверен, что наша премьер-лига его никак не заводит. Он тренировал в России, когда боролся за чемпионство, выигрывал титулы, а теперь не будет ни того ни другого.

Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа» после третьего поражения подряд в чемпионате Китая. Под его руководством клуб дважды выиграл Суперкубок Китая и стал двукратным серебряным призёром. Журавель допустил, что специалист может продолжить карьеру в Европе (Нидерланды, Турция или Венгрия) или Азии.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:59, ред.
После высказывания Журавеля....вопросов больше чем до него...)))

Почему Слуцкий не может вновь бороться за чемпионство и биться за титулы ???
Хоть пояснил бы....

По данным отчёта CIES Football Observatory, опубликованного в мае 2026 года, в Российской премьер-лиге (РПЛ) за прошедший календарный год сменили тренеров 62,5% клубов.......
С такой частотой смены тренеров....по-моему....Слуцкий может брать титулы не с одной...а с разными командами...))
Lewa2708
Lewa2708 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:52
А Лёня сам и говорил про это зимой, но немного другими словами
Zver01
Zver01
вчера в 12:34
Сегодняшний Слуцкий и Еврокубки?
Ну, если есть кубок международной третьей лиги скоморохов с выдачей кубка в виде эрегированного хрена - тогда да, безусловно возьмет!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:28
Журавлю откуда знать?
Если поступить достойное предложение может Леня рассмотрит его
Гость
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