МакКенни: «Хочу завершить карьеру в „Ювентусе“»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни заявил, что хотел бы завершить карьеру в туринском клубе. Американец также высказался о фаворитах Серии А и назвал своих кумиров.
Остаться в «Ювентусе» до конца карьеры? Это огромная честь и сбывшаяся мечта. Когда я был маленьким, моим кумиром был Франческо Тотти, особенно за его преданность, но также привожу в пример Дель Пьеро. Оставаться так долго в таком клубе, как «Ювентус», непросто.
Отвечая на вопрос о фаворите в борьбе за Скудетто, хавбек заявил:
«Интер» — фаворит? Это говорят журналисты. Любая команда в Италии может выиграть титул. Наша задача — сосредоточиться на своей игре.
Также МакКенни отметил, что не писал Душану Влаховичу, чтобы дать ему пространство для принятия решения о будущем.