МакКенни: «Хочу завершить карьеру в „Ювентусе“»

вчера, 12:36

Полузащитник «Ювентуса» заявил, что хотел бы завершить карьеру в туринском клубе. Американец также высказался о фаворитах Серии А и назвал своих кумиров.

Остаться в «Ювентусе» до конца карьеры? Это огромная честь и сбывшаяся мечта. Когда я был маленьким, моим кумиром был Франческо Тотти, особенно за его преданность, но также привожу в пример Дель Пьеро. Оставаться так долго в таком клубе, как «Ювентус», непросто.

Отвечая на вопрос о фаворите в борьбе за Скудетто, хавбек заявил:

«Интер» — фаворит? Это говорят журналисты. Любая команда в Италии может выиграть титул. Наша задача — сосредоточиться на своей игре.

Также МакКенни отметил, что не писал , чтобы дать ему пространство для принятия решения о будущем.