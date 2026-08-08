ЭСК РФС признала верными четыре решения судьи матча «Ахмат» — «Спартак»

вчера, 12:48

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильными все решения арбитра , которые были оспорены после матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:2).

«Спартак» попросил проверить назначение пенальти в свои ворота на 2-й минуте после игры рукой Кристофера Ву. Комиссия единогласно признала решение Фролова правильным. ЭСК установила, что после удара Александра Максименко от ворот мяч находился в игре, а Ву коснулся его рукой. В комиссии также отметили, что даже возможное движение мяча в момент передачи не отменяло бы оснований для назначения пенальти с учётом принципа преимущества.

«Красно-белые» также обратились по эпизоду на 64-й минуте, когда Фролов не назначил пенальти после контакта Эгаша Касинтуры с Русланом Литвиновым. Большинством голосов ЭСК поддержала арбитра. Комиссия посчитала воздействие на ногу футболиста «Спартака» незначительным и не требующим наказания.

«Ахмат» и Контрольно-дисциплинарный комитет попросили проверить удаление Касинтуры на 73-й минуте. ЭСК единогласно признала красную карточку правильной: футболист грозненцев ударил Романа Зобнина рукой в голову в эпизоде, не связанном с борьбой за мяч. Жёлтая карточка Зобнину за удерживание соперника также была признана обоснованной.

Кроме того, «Ахмат» оспорил победный гол «Спартака» на 91-й минуте. Комиссия единогласно поддержала решение засчитать мяч. По мнению ЭСК, Манфред Угальде во время штрафного Эсекьеля Барко не оказывал влияния на стенку хозяев и не пытался сместить её.