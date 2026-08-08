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ЭСК РФС признала верными четыре решения судьи матча «Ахмат» — «Спартак»

вчера, 12:48
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавершен

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильными все решения арбитра Антона Фролова, которые были оспорены после матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:2).

«Спартак» попросил проверить назначение пенальти в свои ворота на 2-й минуте после игры рукой Кристофера Ву. Комиссия единогласно признала решение Фролова правильным. ЭСК установила, что после удара Александра Максименко от ворот мяч находился в игре, а Ву коснулся его рукой. В комиссии также отметили, что даже возможное движение мяча в момент передачи не отменяло бы оснований для назначения пенальти с учётом принципа преимущества.

«Красно-белые» также обратились по эпизоду на 64-й минуте, когда Фролов не назначил пенальти после контакта Эгаша Касинтуры с Русланом Литвиновым. Большинством голосов ЭСК поддержала арбитра. Комиссия посчитала воздействие на ногу футболиста «Спартака» незначительным и не требующим наказания.

«Ахмат» и Контрольно-дисциплинарный комитет попросили проверить удаление Касинтуры на 73-й минуте. ЭСК единогласно признала красную карточку правильной: футболист грозненцев ударил Романа Зобнина рукой в голову в эпизоде, не связанном с борьбой за мяч. Жёлтая карточка Зобнину за удерживание соперника также была признана обоснованной.

Кроме того, «Ахмат» оспорил победный гол «Спартака» на 91-й минуте. Комиссия единогласно поддержала решение засчитать мяч. По мнению ЭСК, Манфред Угальде во время штрафного Эсекьеля Барко не оказывал влияния на стенку хозяев и не пытался сместить её.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:55
Второй гол левый,кто бы,что не говорил.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:55
Спартачи где пенальти на Литвинове.А столько визга было на ветках.)))))
    g7j7nq88rrz4
    g7j7nq88rrz4
    вчера в 15:03
    Давно пора поставить спартак на место, жалуются на все подряд.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:49
    Ворон ворону глаз не выклюет...)))))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:18, ред.
    Общий вывод такой. Судья в РПЛ всегда прав, даже если не прав. Жаловаться не надо. Прав всегда тот, у кого больше прав
    Гость
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