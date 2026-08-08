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Маринкин: «Равняюсь на Хави, Иньесту и Бускетса, а не на Родри»

вчера, 12:54

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин заявил, что не считает Родри лучшим полузащитником и равняется на других игроков.

Конечно, я слежу за Родри, но не могу сказать, что я его фанат. На мой взгляд, есть футболисты, которые посильнее его. Например, Тьяго Алькантара. У меня есть нарезки видео, смотрю за действиями полузащитников. Зачастую это либо Алькантара, либо основополагающая тройка «Барселоны»: Хави, Иньеста, Бускетс. Можно сказать, равняюсь на них.

18-летний Маринкин — воспитанник «Динамо». В марте он дебютировал за основной состав «бело-голубых».

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