Маринкин: «Равняюсь на Хави, Иньесту и Бускетса, а не на Родри»

Полузащитник «Динамо» заявил, что не считает лучшим полузащитником и равняется на других игроков.

Конечно, я слежу за Родри, но не могу сказать, что я его фанат. На мой взгляд, есть футболисты, которые посильнее его. Например, Тьяго Алькантара. У меня есть нарезки видео, смотрю за действиями полузащитников. Зачастую это либо Алькантара, либо основополагающая тройка «Барселоны»: Хави, Иньеста, Бускетс. Можно сказать, равняюсь на них.