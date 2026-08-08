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Колосков объяснил, почему отказался от поста президента ФИФА

вчера, 12:56

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что в середине 1980-х годов получил предложение возглавить ФИФА.

Однажды я был близок к тому, чтобы стать президентом ФИФА. Это было примерно в 1985 или 1986 году. Авеланж приезжал в Москву и в личном разговоре сказал, что ищет преемника, предложив мне занять его место. Я сразу отказался.

Для этого потребовалось бы согласие ЦК КПСС. Кроме того, я понимал, что не готов к такой должности из-за образования и знания языков. Работа руководителя федерации футбола СССР мне подходила больше.

Сейчас о том решении не жалею. У меня получилась хорошая карьера футбольного функционера: я руководил комитетом олимпийского футбола, проведением клубного чемпионата мира и комитетом национальных ассоциаций ФИФА.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:16, ред.
А типа в начале 90-х он не мог возглавить ФИФА ?!
Всё тут ясно, как божий день. Колька спасовал, ввиду врождённого конформизма, лизоблюдства и приспособленчества. Всегда испытывал к нему неприязнь и негатив.
Он типичный партократ, боящийся трудностей, трусливый по натуре и посредственный в личностном плане. Из-за таких вот тряпок державу и про**али.
Гость
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