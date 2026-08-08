Колосков объяснил, почему отказался от поста президента ФИФА

Почётный президент РФС рассказал, что в середине 1980-х годов получил предложение возглавить ФИФА .

Однажды я был близок к тому, чтобы стать президентом ФИФА . Это было примерно в 1985 или 1986 году. Авеланж приезжал в Москву и в личном разговоре сказал, что ищет преемника, предложив мне занять его место. Я сразу отказался.

Для этого потребовалось бы согласие ЦК КПСС. Кроме того, я понимал, что не готов к такой должности из-за образования и знания языков. Работа руководителя федерации футбола СССР мне подходила больше.