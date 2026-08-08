«Реал» следит за тремя полузащитниками после срыва трансфера Родри

«Реал Мадрид» продолжает мониторить рынок после того, как Родри предпочёл перейти в «Барселону». Клуб не планирует крупных покупок, но держит в поле зрения трёх игроков.
В шорт-листе «Реала» — полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, интерес к которому был ещё в начале лета, а также молодой хавбек Кис Смит и восходящая звезда чемпионата мира Айюб Буадди, который близок к переходу в «Манчестер Сити».
При этом Жозе Моуриньо доверяет текущему составу и планирует использовать Бернарду Силву в опорной зоне в паре с Орельеном Тчуамени. Если эксперимент удастся, клуб не будет искать замену Родри.