Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2026/2027

«Реал» следит за тремя полузащитниками после срыва трансфера Родри

вчера, 13:09

«Реал Мадрид» продолжает мониторить рынок после того, как Родри предпочёл перейти в «Барселону». Клуб не планирует крупных покупок, но держит в поле зрения трёх игроков.

В шорт-листе «Реала» — полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, интерес к которому был ещё в начале лета, а также молодой хавбек Кис Смит и восходящая звезда чемпионата мира Айюб Буадди, который близок к переходу в «Манчестер Сити».

При этом Жозе Моуриньо доверяет текущему составу и планирует использовать Бернарду Силву в опорной зоне в паре с Орельеном Тчуамени. Если эксперимент удастся, клуб не будет искать замену Родри.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» сделал предложение по трансферу Баркола
Вчера, 12:26
Касадо покинет «Барселону» в ближайшие дни
Вчера, 12:13
Бремер опроверг слухи об уходе из «Ювентуса»
Вчера, 11:54
Оуэн посоветовал «Арсеналу» подписать Рэшфорда
Вчера, 11:06
Боргес: «У меня ноль беспокойства из-за слухов о Диоманде»
Вчера, 10:40
Слухи«Барселона» повысила предложение за Родри до 60 млн евро
Вчера, 10:38
Сортировать
Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 15:39
Просто такой трансфер упустить, Барселона у которой денег нет в итоге забирает его, а Реал с деньгами не мог дать им 50 млн и бонусы, ну фиг знает и подписать н ноунейма с Германии за большие деньги, короче если сезон еще раз провалим, дедушку пора отправлять на пенсию, кроме глупых трат ничего не вижу, не один трансфер- кроме Кукурельи не понравился!
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 15:37
Реал если бы фигней не занимались и ребенком Винисиусом, которого лучше было продать, а не поднимать ему зарплату, который через год-два сбавит и сдаст, а сдаст по любому, так как Бразилец, нужно было забирать лучшего опорника мира здесь и сейчас!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:30
Уортон и Буадди дорогие варианты, там 100+ лямов надо готовить. А пишут, что реал не планирует крупных покупок
А про Смита этого не в курсе вообще.
y-ago
y-ago
вчера в 13:24
Идея Моуриньо с Бернарду + Тчуамени мне нравится. Но это будет не замена Родри, а другая модель полузащиты. А из трёх кандидатов я бы выбирал Уортона. Самый готовый вариант. Умный, мобильный, хорошо работает с мячом. Но это не копия Родри. Но самое разумное, я уже сказал — сначала проверить связку Бернарду–Тчуамени и только потом тратить большие деньги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:15
Раз Моуриньо уверен Бернарду, значит, больше трансферов не будут от Переса
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 