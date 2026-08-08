«Реал» следит за тремя полузащитниками после срыва трансфера Родри

вчера, 13:09

«Реал Мадрид» продолжает мониторить рынок после того, как предпочёл перейти в «Барселону». Клуб не планирует крупных покупок, но держит в поле зрения трёх игроков.

В шорт-листе «Реала» — полузащитник «Кристал Пэлас» , интерес к которому был ещё в начале лета, а также молодой хавбек и восходящая звезда чемпионата мира , который близок к переходу в «Манчестер Сити».

При этом доверяет текущему составу и планирует использовать в опорной зоне в паре с . Если эксперимент удастся, клуб не будет искать замену Родри.