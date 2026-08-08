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«Астон Вилла» готовится к новому предложению «Арсенала» по Консе

вчера, 13:28

«Астон Вилла» ожидает нового предложения «Арсенала» по защитнику Эзри Консе. Лондонский клуб рассматривает 28-летнего англичанина как одну из главных целей после травмы Вильяма Салиба.

Ранее «Арсенал» уже делал предложение по Консе, но оно было ниже оценки «Виллы» в 70 млн евро. У защитника осталось два года по контракту, и клуб хочет продлить его. Однако «Арсенал» не оставляет надежд и может вернуться с улучшенным предложением.

«Вилла» уже продала этим летом Моргана Роджерса в «Челси» и Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед», но не испытывает финансового давления и не будет продавать Консу без замены.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
Пугает, что Вилла лидеров распродаёт как Ньюкасл. Что ждать в следующем сезоне от них??
ANTI-HERO
ANTI-HERO
вчера в 13:34
Всем привет. А я правильно понимаю, что в моей команду могут быть игроки из разных чемпионатов, а не обязательно из РПЛ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:31
Отказались от 70 лямов за Консу?? Цена и так завышена из-за паспорта...
Mangur
Mangur
вчера в 13:29
Инсинуации, слухи сплетни, трансферы
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