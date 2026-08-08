«Астон Вилла» готовится к новому предложению «Арсенала» по Консе

вчера, 13:28

«Астон Вилла» ожидает нового предложения «Арсенала» по защитнику . Лондонский клуб рассматривает 28-летнего англичанина как одну из главных целей после травмы .

Ранее «Арсенал» уже делал предложение по Консе, но оно было ниже оценки «Виллы» в 70 млн евро. У защитника осталось два года по контракту, и клуб хочет продлить его. Однако «Арсенал» не оставляет надежд и может вернуться с улучшенным предложением.

«Вилла» уже продала этим летом в «Челси» и в «Манчестер Юнайтед», но не испытывает финансового давления и не будет продавать Консу без замены.