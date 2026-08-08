«Зенит» готов бесплатно отдать Горшкова в аренду «Оренбургу»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассматривает вариант возвращения в «Крылья Советов».
По информации журналиста Ивана Карпова, самарский клуб хочет арендовать 27-летнего россиянина с правом последующего выкупа.
При этом петербуржцы готовы бесплатно отпустить Горшкова в аренду только в «Оренбург».
Для остальных клубов «Зенит» установил цену в 180 млн рублей, однако сам футболист не заинтересован в переезде в Оренбург.
Тёща говорит: «Что-то мне в Казахстан захотелось», потом зятю : «Это у тебя надо спросить — почему меня всё время в Казахстан тянет, хотя я в Оренбурге живу»