«Зенит» готов бесплатно отдать Горшкова в аренду «Оренбургу»

вчера, 13:33

Защитник «Зенита» рассматривает вариант возвращения в «Крылья Советов».

По информации журналиста Ивана Карпова, самарский клуб хочет арендовать 27-летнего россиянина с правом последующего выкупа.

При этом петербуржцы готовы бесплатно отпустить Горшкова в аренду только в «Оренбург».

Для остальных клубов «Зенит» установил цену в 180 млн рублей, однако сам футболист не заинтересован в переезде в Оренбург.