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«Зенит» готов бесплатно отдать Горшкова в аренду «Оренбургу»

вчера, 13:33

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассматривает вариант возвращения в «Крылья Советов».

По информации журналиста Ивана Карпова, самарский клуб хочет арендовать 27-летнего россиянина с правом последующего выкупа.

При этом петербуржцы готовы бесплатно отпустить Горшкова в аренду только в «Оренбург».

Для остальных клубов «Зенит» установил цену в 180 млн рублей, однако сам футболист не заинтересован в переезде в Оренбург.

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Все комментарии
6hx3utb6a7ps
6hx3utb6a7ps
вчера в 15:05
В Оренбурге станет основным игроком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:01, ред.
Напомнил номер в КВН.....

Тёща говорит: «Что-то мне в Казахстан захотелось», потом зятю : «Это у тебя надо спросить — почему меня всё время в Казахстан тянет, хотя я в Оренбурге живу»
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANTI-HERO (раскрыть)
вчера в 13:38
Здравствуйте. Да, Вы правильно понимаете - "Все трансферы (в т.ч. смена капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций)". РПЛ уже идёт, Ла Лига/Примера довольно скоро начнётся (в середине месяца), остальные лиги топ-5 тоже в этом месяце начнутся.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:35
Вообще не палятся))
Гость
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