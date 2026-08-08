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Симеоне: «„Атлетико“ не продаст Альвареса, мы поможем ему расти»

вчера, 13:50

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что клуб не намерен продавать нападающего Хулиана Альвареса этим летом. Аргентинец останется в команде, несмотря на интерес «Барселоны» и «Арсенала».

«Клуб принял решение, которое Мигель Анхель Хиль Марин объяснил очень хорошо. С точки зрения спорта — мы очень рады иметь такого игрока, как Хулиан, и поможем ему продолжать расти и улучшаться», — цитирует Симеоне Фабрицио Романо.

Ранее «Атлетико» отклонил предложения «Реала» (€ 150 млн) и «Барселоны» (€ 100 млн). Альварес хотел бы перейти в «Барселону», но клуб не намерен его отпускать.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:29
Да не вырастет он больше, и так уже взрослый) Шутки шутками, но почему Альвареса при таком же росте как у Месси не зовут ни карликом, ни гномом?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:14
Будет ли Альварес мотивирован? Нужно ли удерживать игрока?? А бабки за него то можно было получить хорошие
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 14:08
Я считаю надо было отпустить аргентинца ведь он сам рвался в Барселону!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:54
Хозяин-барин. Не продают, значит нужен
Гость
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