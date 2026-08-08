Симеоне: «„Атлетико“ не продаст Альвареса, мы поможем ему расти»

вчера, 13:50

Главный тренер «Атлетико» подтвердил, что клуб не намерен продавать нападающего этим летом. Аргентинец останется в команде, несмотря на интерес «Барселоны» и «Арсенала».

«Клуб принял решение, которое Мигель Анхель Хиль Марин объяснил очень хорошо. С точки зрения спорта — мы очень рады иметь такого игрока, как Хулиан, и поможем ему продолжать расти и улучшаться», — цитирует Симеоне Фабрицио Романо.

Ранее «Атлетико» отклонил предложения «Реала» (€ 150 млн) и «Барселоны» (€ 100 млн). Альварес хотел бы перейти в «Барселону», но клуб не намерен его отпускать.