«Фенербахче» нацелился на Рэшфорда после ухода Салаха в «Трабзонспор»

вчера, 14:14

«Фенербахче» заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» . Турецкий клуб хочет подписать 28-летнего англичанина на фоне перехода в «Трабзонспор».

Рэшфорд провёл успешный сезон в аренде в «Барселоне» — 14 голов и 11 передач в 49 матчах. Каталонцы не стали выкупать его, и теперь его будущее в «Манчестер Юнайтед» неопределённо. Главный тренер «красных дьяволов» готов отпустить игрока.

«Фенербахче» может предложить Рэшфорду достойный контракт.