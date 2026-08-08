«Фенербахче» нацелился на Рэшфорда после ухода Салаха в «Трабзонспор»

«Фенербахче» заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Турецкий клуб хочет подписать 28-летнего англичанина на фоне перехода Мохамеда Салаха в «Трабзонспор».
Рэшфорд провёл успешный сезон в аренде в «Барселоне» — 14 голов и 11 передач в 49 матчах. Каталонцы не стали выкупать его, и теперь его будущее в «Манчестер Юнайтед» неопределённо. Главный тренер «красных дьяволов» Майкл Каррик готов отпустить игрока.
«Фенербахче» может предложить Рэшфорду достойный контракт.