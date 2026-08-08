«Арсенал» рассматривает трансфер Йылдыза после неудачи с Винисиусом

вчера, 14:26

«Арсенал» включил полузащитника «Ювентуса» в число основных вариантов усиления атаки. По данным источника, интерес к 21-летнему турку усилился после того, как вингер продлил контракт с «Реалом».

Туринцы не планируют расставаться с одним из ключевых игроков команды на стандартных условиях. Сообщается, что предметный разговор о трансфере Йылдыза возможен только при предложении, заметно превышающем 100 млн евро.