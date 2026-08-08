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«Арсенал» рассматривает трансфер Йылдыза после неудачи с Винисиусом

вчера, 14:26

«Арсенал» включил полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза в число основных вариантов усиления атаки. По данным источника, интерес к 21-летнему турку усилился после того, как вингер Винисиус Жуниор продлил контракт с «Реалом».

Туринцы не планируют расставаться с одним из ключевых игроков команды на стандартных условиях. Сообщается, что предметный разговор о трансфере Йылдыза возможен только при предложении, заметно превышающем 100 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:56
Одной из главных задач во время летнего трансферного окна для клуба, была задача по усилению левого фланга атаки! Артета вроде как хотел Роджерса, но потом внезапно появился Вини, и клуб переключил свое внимание на этот трансфер....в итоге Роджерса увёл Челси! Теперь, когда окончательно стало ясно, что Вини в наших рядах не будет, клуб экстренно начинает искать другие варианты! В списке аозможных вариантов называются такие имена как....Барколя, Йилдыз, Леао, Нико Уильямс, Ндиайе и еще несколько совсем молодых игроков....
Как по мне все они не особо прям сильно отличаются от нашего Мартинелли, т.к некоторые из них резко взлетели, а сейчас далеки от своих былых показателей....
Как по мне, лучше взять Годтса из Аякса и оставить Мартинелли, раз нет возможности подписать действительно ТОП игрока
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:41
Не знаю, по мне он не уровень Арсенала, хороший игрок, не более. Думаю тот же Мартенели блестал бы в Юве не хуже Турка.
Гость
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