«Арсенал» рассматривает трансфер Йылдыза после неудачи с Винисиусом

«Арсенал» включил полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза в число основных вариантов усиления атаки. По данным источника, интерес к 21-летнему турку усилился после того, как вингер Винисиус Жуниор продлил контракт с «Реалом».
Туринцы не планируют расставаться с одним из ключевых игроков команды на стандартных условиях. Сообщается, что предметный разговор о трансфере Йылдыза возможен только при предложении, заметно превышающем 100 млн евро.
Как по мне все они не особо прям сильно отличаются от нашего Мартинелли, т.к некоторые из них резко взлетели, а сейчас далеки от своих былых показателей....
Как по мне, лучше взять Годтса из Аякса и оставить Мартинелли, раз нет возможности подписать действительно ТОП игрока