Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2026/2027

«Рома» нацелилась на вингера «Челси» Гиттенса

вчера, 14:32

«Рома» заинтересовалась вингером «Челси» Джейми Байно-Гиттенсом. Итальянский клуб ищет атакующего полузащитника на левый фланг и рассматривает англичанина как альтернативу Антонио Нусе.

Переговоры по норвежцу зашли в тупик из-за цены — «РБ Лейпциг» требует 60 млн евро. «Рома» может попытаться арендовать Гиттенса, так как постоянный трансфер будет сложным из-за финансовых ограничений. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини хочет усилить атаку как можно скорее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» рассматривает трансфер Йылдыза после неудачи с Винисиусом
Вчера, 14:26
«Фенербахче» нацелился на Рэшфорда после ухода Салаха в «Трабзонспор»
Вчера, 14:14
Симеоне: «„Атлетико“ не продаст Альвареса, мы поможем ему расти»
Вчера, 13:50
Слухи«Барселона» может сорвать трансфер Ромеро в «Атлетико»
Вчера, 13:43
Слухи«Астон Вилла» готовится к новому предложению «Арсенала» по Консе
Вчера, 13:28
Слухи«Реал» следит за тремя полузащитниками после срыва трансфера Родри
Вчера, 13:09
Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 15:43
Я бы отдал его в аренду, глядишь может раскроется.
Конечно может забегаю вперед немного, но как будто бы то, что он потерялся по ходу прошлого сезона это закономерность, а не случайность. Хотя парень точно заслужил второй шанс.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 