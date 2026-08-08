«Рома» нацелилась на вингера «Челси» Гиттенса

«Рома» заинтересовалась вингером «Челси» Джейми Байно-Гиттенсом. Итальянский клуб ищет атакующего полузащитника на левый фланг и рассматривает англичанина как альтернативу Антонио Нусе.
Переговоры по норвежцу зашли в тупик из-за цены — «РБ Лейпциг» требует 60 млн евро. «Рома» может попытаться арендовать Гиттенса, так как постоянный трансфер будет сложным из-за финансовых ограничений. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини хочет усилить атаку как можно скорее.
Конечно может забегаю вперед немного, но как будто бы то, что он потерялся по ходу прошлого сезона это закономерность, а не случайность. Хотя парень точно заслужил второй шанс.