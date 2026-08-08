«Рома» нацелилась на вингера «Челси» Гиттенса

вчера, 14:32

«Рома» заинтересовалась вингером «Челси» . Итальянский клуб ищет атакующего полузащитника на левый фланг и рассматривает англичанина как альтернативу .

Переговоры по норвежцу зашли в тупик из-за цены — «РБ Лейпциг» требует 60 млн евро. «Рома» может попытаться арендовать Гиттенса, так как постоянный трансфер будет сложным из-за финансовых ограничений. Главный тренер хочет усилить атаку как можно скорее.