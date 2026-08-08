«Локомотив» и РЖД расходятся в оценке Батракова

вчера, 14:58

В «Локомотиве» и компании РЖД расходятся во мнениях относительно возможной продажи полузащитника .

По информации журналиста Ивана Карпова, официальных предложений по 21-летнему россиянину клуб пока не получал. При этом некоторые представители РЖД выступают за трансфер Батракова за 20–25 млн евро.

Генеральный директор «Локомотива» не хочет отпускать футболиста в Турцию менее чем за 30 млн евро, поскольку предусмотренная его контрактом опция выкупа для этой страны не действует.