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«Локомотив» и РЖД расходятся в оценке Батракова

вчера, 14:58

В «Локомотиве» и компании РЖД расходятся во мнениях относительно возможной продажи полузащитника Алексея Батракова.

По информации журналиста Ивана Карпова, официальных предложений по 21-летнему россиянину клуб пока не получал. При этом некоторые представители РЖД выступают за трансфер Батракова за 20–25 млн евро.

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг не хочет отпускать футболиста в Турцию менее чем за 30 млн евро, поскольку предусмотренная его контрактом опция выкупа для этой страны не действует.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:12
Если не продадут, зачахнет Батраков в Локо, в этом году паровозы вряд ли на что-либо могут претендовать.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 15:24
Продадут за 25, вот увидите )
Гость
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