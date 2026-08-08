Аршавин ответил Овечкину: «Футбол — спорт номер один»

вчера, 15:00

Бывший полузащитник сборной России заявил, что футбол является видом спорта номер один. С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» на гала-матче Кубка Овечкина.

Овечкин отметил, что хоккей — самый затратный вид спорта, и призвал создавать условия для занятий спортом. В ответ Аршавин сказал:

«Футбол поэтому — спорт номер один».

Гала-матч в Мытищах завершился вничью — команды Овечкина и Ильи Ковальчука сыграли 8:8 в основное время и 2:2 в серии буллитов.