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Аршавин ответил Овечкину: «Футбол — спорт номер один»

вчера, 15:00

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что футбол является видом спорта номер один. С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на гала-матче Кубка Овечкина.

Овечкин отметил, что хоккей — самый затратный вид спорта, и призвал создавать условия для занятий спортом. В ответ Аршавин сказал:

«Футбол поэтому — спорт номер один».

Гала-матч в Мытищах завершился вничью — команды Овечкина и Ильи Ковальчука сыграли 8:8 в основное время и 2:2 в серии буллитов.

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Все комментарии
Anton 866
Anton 866 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:06
Да, так то они очень хорошо друг друга знают.
Anton 866
Anton 866 ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:04
Шахматы. Скинулся на одну доску с напарником или двумя, и вот тебе, поле для боя. Главное травму не получить!
Sergo81
Sergo81 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:11
Сами заливали каток, эх хорошее было время))
Диванный профи
Диванный профи ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:50
Мы на озере играли
sihafazatron
sihafazatron ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 18:14
Ещё нужен лёд)))
Sergo81
Sergo81 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:52
А чтобы играть в хоккей нужна только клюшка. В моём детстве так было. Обувь и для футбола и для хоккея зимой была одна и та же))
particular
particular
вчера в 17:08
Пинг-понг ещё дешевле, - шорты, ракетка и шарик... И никаких аренд катков, миллионов на аммуницию, укладок газона и содержания сооружений...
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:29
никто никому не противоречит. попытка высосать конфликт из ... откуда там обычно журналисты высасывают конфликты
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:26
Голова тоже нужна 😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:21
Чтобы играть в футбол нужен только мяч)) с хоккем тяжелее
Futurista
Futurista
вчера в 15:42
Там где играет Овечкин номер один это хоккей...еще бейсбол и баскетбол)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
Аршавин Овечкину: «Футбол — спорт номер один»
Овечкин : "Ты кто??"
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