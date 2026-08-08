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Непомнящий: «Любуюсь „Спартаком" и „Краснодаром"»

вчера, 15:27

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». По его словам, обе команды показывают яркий атакующий футбол.

Признаюсь, что в этом сезоне я на «Краснодар» не ставил после ухода Сперцяна и травмы Кордобы. Но посмотрел игры краснодарцев, они играют очень весело, легко. Обе команды играют с удовольствием в атаку, есть исполнители. Фаворита для меня нет. Я любуюсь «Спартаком» и «Краснодаром». На этом этапе сезона котирую их одинаково.

Матч состоится 9 августа в Москве. Обе команды имеют по шесть очков после двух туров.

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Все комментарии
Zver01
Zver01
сегодня в 13:11
Кузьмич знает что говорит.
Он еще в 1990м чемпионскую аргентину чуть не ушатал с папуасами-любителями )
Славное было времечко...
EVERTON
EVERTON
вчера в 16:52
Интересно чем?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:34
Любоваться пока не чем. Игры нет.
Гость
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