Непомнящий: «Любуюсь „Спартаком" и „Краснодаром"»

Бывший главный тренер «Томи» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». По его словам, обе команды показывают яркий атакующий футбол.

Признаюсь, что в этом сезоне я на «Краснодар» не ставил после ухода Сперцяна и травмы Кордобы. Но посмотрел игры краснодарцев, они играют очень весело, легко. Обе команды играют с удовольствием в атаку, есть исполнители. Фаворита для меня нет. Я любуюсь «Спартаком» и «Краснодаром». На этом этапе сезона котирую их одинаково.