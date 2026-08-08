Алаев: «Надеюсь, Сперцян не закончит карьеру в Саудовской Аравии»

Глава РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что полузащитник Эдуард Сперцян не завершит карьеру в Саудовской Аравии. По его словам, у игрока есть потенциал для перехода в более сильный чемпионат.
Надеюсь, что у Сперцяна получится вырваться дальше. Думаю, он не собирается заканчивать в Саудовской Аравии.
Сперцян перешёл из «Краснодара» в «Аль-Ахли» этим летом за 21,9 млн евро. Контракт 26-летнего армянского полузащитника с саудовским клубом рассчитан до 2029 года.
Похоже Эдуард уже свой выбор сделал. После двадцати девяти все футболисты, как правило, думают не о том как расти и прогрессировать дальше, а где и как заканчивать карьеру, чтобы потом безбедно провести остаток жизни и достойно встретить старость.
Болейте за своих, не против чужих!