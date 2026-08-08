Алаев: «Надеюсь, Сперцян не закончит карьеру в Саудовской Аравии»

вчера, 15:40

Глава РПЛ выразил надежду, что полузащитник не завершит карьеру в Саудовской Аравии. По его словам, у игрока есть потенциал для перехода в более сильный чемпионат.

Надеюсь, что у Сперцяна получится вырваться дальше. Думаю, он не собирается заканчивать в Саудовской Аравии.

Сперцян перешёл из «Краснодара» в «Аль-Ахли» этим летом за 21,9 млн евро. Контракт 26-летнего армянского полузащитника с саудовским клубом рассчитан до 2029 года.