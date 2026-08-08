«Челси» и «Манчестер Юнайтед» контактировали по Эндрику

вчера, 16:25

Агенты нападающего «Реала» связались с рядом клубов АПЛ по поводу возможного трансфера. 18-летний бразилец недоволен перспективами в Мадриде и рассматривает Англию как приоритетное направление.

«Реал» предпочитает отдать Эндрика в аренду без опции выкупа. Такой вариант устраивает «Тоттенхэм», «Астон Виллу» и «Фулхэм». Однако «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы рассматривать только сделку с правом выкупа.

Эндрик провёл успешную аренду в «Лионе» (8 голов и 8 передач в 21 матче), но после прихода и его место в «Реале» оказалось под угрозой.