Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» контактировали по Эндрику

вчера, 16:25

Агенты нападающего «Реала» Эндрика связались с рядом клубов АПЛ по поводу возможного трансфера. 18-летний бразилец недоволен перспективами в Мадриде и рассматривает Англию как приоритетное направление.

«Реал» предпочитает отдать Эндрика в аренду без опции выкупа. Такой вариант устраивает «Тоттенхэм», «Астон Виллу» и «Фулхэм». Однако «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы рассматривать только сделку с правом выкупа.

Эндрик провёл успешную аренду в «Лионе» (8 голов и 8 передач в 21 матче), но после прихода Карлоса Эспи и Яна Диоманде его место в «Реале» оказалось под угрозой.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» близок к подписанию Савио за 60 млн фунтов
Вчера, 15:58
СлухиПСЖ согласовал с Ферраном Торресом контракт на четыре года
Вчера, 15:37
Слухи«Милан» возобновил интерес к Барджи из «Барселоны»
Вчера, 14:49
Слухи«Рома» нацелилась на вингера «Челси» Гиттенса
Вчера, 14:32
Слухи«Арсенал» рассматривает трансфер Йылдыза после неудачи с Винисиусом
Вчера, 14:26
«Фенербахче» нацелился на Рэшфорда после ухода Салаха в «Трабзонспор»
Вчера, 14:14
Все комментарии
Nifan
Nifan
вчера в 19:57
Не думаю что наши тут хоть как то участвовали, Эндрику в АПЛ точно не надо. Ему бы Франция или Италия больше подходят, в Англии будет получать по ногам чуть чаще чем постоянно, и хорошим для него это ничем не кончится. Думаю он или его окружение и сами это понимают.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:29
Команда попроще нужна ему, чтоб практики было достаточно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 