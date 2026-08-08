Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо отводит Винисиусу Жуниору одну из ключевых ролей в команде.
По данным источника, португалец во время чемпионата мира 2026 года дал понять бразильцу, что рассчитывает строить вокруг него игру, что повлияло на продление контракта футболиста.
Одной из задач Моуриньо станет возвращение Винисиуса на уровень 2024 года. Тренер также хочет добиться эффективного взаимодействия вингера с Килианом Мбаппе, чтобы лидеры атаки действовали как часть единой системы.
Там говорится, что Моур ещё во время ЧМ созванивался с Вини, что Моур лично участвовал в переговорах о продлении контракта Винисиуса, и сыграл там свою роль. И вот самое интересное, в конце статьи говорится, что Вини не единственная звезда в клубе, а есть ещё и Мбаппе, и Беллингем, и что Моуру предстоит сделать так, чтобы все эти звёзды играли одну мелодию на поле, а не каждый свою.
Так что откуда взялся данный заголовок - непонятно...
Автор. Передайте по возможности этому источнику, что строить игру вокруг футболиста, который играет на одном фланге Моуриньо не будет, потому что португалец не дурак, равно как и пользователи Соккера.
Чтобы подобные вещи делать, нужно иметь в команде Месси, Роналдиньо или Марадону, которые выведены из классического футбольного амплуа, играя на поле роль главного диспетчера - свободного художника. Винисиус же - не художник; не тот масштаб у бразильца для таких вещей.