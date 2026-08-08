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Моуриньо намерен строить игру «Реала» вокруг Винисиуса

вчера, 16:44

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо отводит Винисиусу Жуниору одну из ключевых ролей в команде.

По данным источника, португалец во время чемпионата мира 2026 года дал понять бразильцу, что рассчитывает строить вокруг него игру, что повлияло на продление контракта футболиста.

Одной из задач Моуриньо станет возвращение Винисиуса на уровень 2024 года. Тренер также хочет добиться эффективного взаимодействия вингера с Килианом Мбаппе, чтобы лидеры атаки действовали как часть единой системы.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:08, ред.
А кто будет справа , для большей эффективности этой связки?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:59
Сомневаюсь я в этом…
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:17
Прочитал статью с сайта, на который ссылается автор данной публикации. Так вот там ни слова нет о том, что Моуринью собирается строить игру Реала вокруг Винисиуса.

Там говорится, что Моур ещё во время ЧМ созванивался с Вини, что Моур лично участвовал в переговорах о продлении контракта Винисиуса, и сыграл там свою роль. И вот самое интересное, в конце статьи говорится, что Вини не единственная звезда в клубе, а есть ещё и Мбаппе, и Беллингем, и что Моуру предстоит сделать так, чтобы все эти звёзды играли одну мелодию на поле, а не каждый свою.

Так что откуда взялся данный заголовок - непонятно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:05, ред.
Помню, Конда Моуриньо был тренером Бенфики, он говорил, что на каждом стадионе,где играет Винисиус , случается всякое скандальное. Посмотрим, что будет при первом недовольстве с одной из сторон
particular
particular
вчера в 17:05
Когда есть бригадир и прораб, - строительство можно начинать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:04, ред.
)))))
Автор. Передайте по возможности этому источнику, что строить игру вокруг футболиста, который играет на одном фланге Моуриньо не будет, потому что португалец не дурак, равно как и пользователи Соккера.
Чтобы подобные вещи делать, нужно иметь в команде Месси, Роналдиньо или Марадону, которые выведены из классического футбольного амплуа, играя на поле роль главного диспетчера - свободного художника. Винисиус же - не художник; не тот масштаб у бразильца для таких вещей.
Drosmo
Drosmo
вчера в 16:55
Ну тут вся надежда только на Моура. Если сумеет вправить мозги строптивому бразилу, и заставить его не просто вернуться на уровень 2024 года, а ещё и командно играть, то это будет убойная линия нападения. Но почему-то меня терзают смутные сомнения...
zb3ck3na3ej8
zb3ck3na3ej8
вчера в 16:51
Ну все... теперь капризов у него будет еще больше....
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