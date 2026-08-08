Моуриньо намерен строить игру «Реала» вокруг Винисиуса

вчера, 16:44

Главный тренер «Реала» отводит одну из ключевых ролей в команде.

По данным источника, португалец во время чемпионата мира 2026 года дал понять бразильцу, что рассчитывает строить вокруг него игру, что повлияло на продление контракта футболиста.

Одной из задач Моуриньо станет возвращение Винисиуса на уровень 2024 года. Тренер также хочет добиться эффективного взаимодействия вингера с , чтобы лидеры атаки действовали как часть единой системы.