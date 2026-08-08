Араухо покидает «Барселону» после разговора с Фликом

вчера, 16:58

Защитник переходит в «Ливерпуль» на правах аренды после разговора с главным тренером «Барселоны» . Немецкий тренер честно сказал уругвайцу, что не видит его в стартовом составе.

Флик объяснил, что планирует использовать пару с левоногим защитником, и не смог гарантировать Араухо регулярную практику. После этого игрок и его представители начали искать варианты.

«Ливерпуль» вышел на связь в среду, а в пятницу вечером стороны согласовали аренду. В субботу Араухо попрощался с одноклубниками и отправится в Англию в воскресенье.