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Араухо покидает «Барселону» после разговора с Фликом

вчера, 16:58

Защитник Рональд Араухо переходит в «Ливерпуль» на правах аренды после разговора с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом. Немецкий тренер честно сказал уругвайцу, что не видит его в стартовом составе.

Флик объяснил, что планирует использовать пару Пау Кубарси с левоногим защитником, и не смог гарантировать Араухо регулярную практику. После этого игрок и его представители начали искать варианты.

«Ливерпуль» вышел на связь в среду, а в пятницу вечером стороны согласовали аренду. В субботу Араухо попрощался с одноклубниками и отправится в Англию в воскресенье.

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Все комментарии
2u3mbe6jqsud
2u3mbe6jqsud
вчера в 18:21
Удачи в Ливерпуле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:28
Давно следовало продать уругвайца... Ещё при Хави
Гость
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