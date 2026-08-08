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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2026/2027

Сёмин оценил возможный уход Сафонова из ПСЖ

вчера, 17:13

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что Матвей Сафонов может покинуть французский ПСЖ.

В футболе, как и в любом виде спорта, что было вчера, уже никого не волнует. Есть сегодняшний день, и сегодня Сафонов или какой-то другой игрок должен каждый день доказывать свою репутацию, что он самый лучший. Наверное, этот слух пошёл из-за того, что Матвей сыграл неудачно в товарищеском матче. В таких командах каждая ошибка ставит под сомнение любого игрока, абсолютно любого, не только Сафонова.

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Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:28
Все уйдут, уйдёт и этот ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22, ред.
Мбаппе....Неймар...Месси...все уходили...............и Матвей уйдёт...
Только в отличии от первых....с титулами ЛЧ...
Гость
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