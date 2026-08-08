Сёмин оценил возможный уход Сафонова из ПСЖ

Бывший тренер «Локомотива» высказался о том, что может покинуть французский ПСЖ .

В футболе, как и в любом виде спорта, что было вчера, уже никого не волнует. Есть сегодняшний день, и сегодня Сафонов или какой-то другой игрок должен каждый день доказывать свою репутацию, что он самый лучший. Наверное, этот слух пошёл из-за того, что Матвей сыграл неудачно в товарищеском матче. В таких командах каждая ошибка ставит под сомнение любого игрока, абсолютно любого, не только Сафонова.