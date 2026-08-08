Титов: «Матч „Спартак“ – „Краснодар“ – прекрасная афиша»

вчера, 17:29

Экс-капитана «Спартака» поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ , в котором красно-белые примут «Краснодар». Встреча состоится 9 августа в Москве.

На данный момент «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – это три самые яркие команды, которые играют в атакующий футбол, играют первым номером. На сегодня матч «Спартак» – «Краснодар» будет интересен всем. У «Зенита», прямо скажем, лайт-календарь: все-таки в первом туре был «Акрон», во втором – «Оренбург», следующий тур – «Родина». Все самое интересное будет между лидерами. «Спартак» – «Краснодар» – прекрасная афиша, уверен, будет аншлаг.

После двух туров в активе «Спартака» и «Краснодара» по шесть набранных очков.