Дубль Жоао Педро помог «Челси» разгромить «Милан» в товарищеском матче

вчера, 17:33

«Челси» обыграл «Милан» (3:0) в товарищеском матче.

В дополнительное ко второму тайму время Жоао Педро вывел «Челси» вперёд. На 46-й минуте Жоао Педро оформил дубль. На 51-й минуте Мойсес Кайседо довёл счёт до разгромного.

В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с «Джохором», а «Милан» встретится с «Манчестер Юнайтед».