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Дубль Жоао Педро помог «Челси» разгромить «Милан» в товарищеском матче

вчера, 17:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавершен

«Челси» обыграл «Милан» (3:0) в товарищеском матче.

В дополнительное ко второму тайму время Жоао Педро вывел «Челси» вперёд. На 46-й минуте Жоао Педро оформил дубль. На 51-й минуте Мойсес Кайседо довёл счёт до разгромного.

В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с «Джохором», а «Милан» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Челси
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brokoper
brokoper
вчера в 20:58
Жоао Педро вывел команду вперёд в дополнительное время к первому тайму
Gromoboyd
Gromoboyd ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:29
Какое ещё 8 место?
Nifan
Nifan
вчера в 18:40
Ну сегодня явно Алонсо пытался наиграть то что будет по сезону(замечу опять же без нескольких основных игроков). Вот теперь схема более менее вырисовывается.
Но думаю что основными ц.защитниками будут Лакруа и Колуил. в тройке будет скорей всего Фофана, но все зависит от формы игрока.
По матчу:
Очень опять понравился Палестра и Лавия(дай бог ему здоровья) последний кстати отыграл 90 минут наконец то.


Завтра матч с Америкосами, там думаю увидим опять эксперименты.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:24, ред.
Не буду оценивать игру Милана в товарищеском матче с Челси, хотя, не скрою — мне неприятно то, что происходит в команде сейчас. Разве восьмое место в Серии А, по итогам прошлого сезона, не позор для клуба, который не так давно пять раз выиграл Лигу чемпионов? Что делает в Милане Ибрагимовича? Он любуется собой... Тьфу! Модрич недавно высказался, мол приехал побеждать... И где победы? Меня не интересует его личная статистика... Мало того, хорват ещё советы даёт руководству, чтобы оставили Леао... Он сам зачем нужен Милану? Красно-черным нужна свежая кровь, много свежей крови и новые идеи. Посмотрим, как сложится начало сезона, но я не вижу у этого состава хороших перспектив.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:12
Товарняк не товарняк, а чесли щас сильнее
Гость
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