Дубль Жоао Педро помог «Челси» разгромить «Милан» в товарищеском матче

«Челси» обыграл «Милан» (3:0) в товарищеском матче.
В дополнительное ко второму тайму время Жоао Педро вывел «Челси» вперёд. На 46-й минуте Жоао Педро оформил дубль. На 51-й минуте Мойсес Кайседо довёл счёт до разгромного.
В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с «Джохором», а «Милан» встретится с «Манчестер Юнайтед».
Но думаю что основными ц.защитниками будут Лакруа и Колуил. в тройке будет скорей всего Фофана, но все зависит от формы игрока.
По матчу:
Очень опять понравился Палестра и Лавия(дай бог ему здоровья) последний кстати отыграл 90 минут наконец то.
Завтра матч с Америкосами, там думаю увидим опять эксперименты.