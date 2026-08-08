Бабич рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Карседо

Защитник «Спартака» ответил на вопрос, что изменилось в команде с приходом на должность главного тренера.

Бросается в глаза то, как мы проявляем характер в сложные моменты. Матч в Грозном — свежий пример. Лично для меня игры с «Ахматом» и «Балтикой» — вообще самые сложные. До прошлого сезона мы несколько раз подряд сыграли с грозненцами 0:0. Из-за этого уже заранее возникала нервозность, сомнения. Мяч буквально не шел в ворота. А что творил Шелия? В матчах против «Спартака» постоянно превращался в Буффона! Почему именно против нас?! Хорошо хоть в этот раз немного помог.

Что изменилось в плане тактики? Играем в обороне очень компактно. И если раньше действовали персонально один в один по всему полю, то сейчас от этого отказались. Конечно, иногда используем прессинг, но не бежим за игроком по всему полю. Кроме того, тактика сильно меняется в зависимости от конкретного соперника. Больше смен позиций, каждый страхует каждого. Очень детально прорабатываем «стандарты», включая ауты.