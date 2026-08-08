Глушаков: «Сейчас неправильно говорить, что Карседо хороший тренер»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о работе во главе московского клуба.

Нравится ли мне работа Карседо в «Спартаке»? Я пока не могу ничего сказать на этот счет. Суперкубок проиграли. Но Кубок выиграли. Весеннюю часть прошлого сезона более‑менее нормально сыграли. Так что посмотрим. Давайте не будем сейчас ничего говорить, дождемся хотя бы каких‑то результатов. Сейчас говорить, что всё, «Спартак» выиграет чемпионство или что Карседо такой хороший тренер, неправильно. Пока он поработает, выстроит команду. Нынешний «Спартак» — это уже его команда, которую он строил. Вот посмотрим на нее. Ту команду готовили и другие специалисты. Так что пусть Карседо работает спокойно и всё, а там уже видно будет.