Мамаев: «Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Павел Мамаев оценил шансы тренера Леонида Слуцкого вернуться в РПЛ. Ранее специалист покинул китайский «Шанхай Шэньхуа».
Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ. Он выигрывал тут все трофеи. Такой тренер всегда будет востребован. Другой вопрос, будут ли Леониду Викторовичу интересны поступающие предложения.
На данный момент все клубы из топ-6 укомплектованы: «Спартак» и «Динамо» недавно с новым тренером, «Локо», «Краснодар» и «Зенит» тоже не нуждаются в перестановках. Вопрос — насколько интересны ему будут другие команды. Возможно, Слуцкий возьмёт творческую паузу. Кто знает?