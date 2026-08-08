Мамаев: «Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА оценил шансы тренера вернуться в РПЛ . Ранее специалист покинул китайский «Шанхай Шэньхуа».

Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ . Он выигрывал тут все трофеи. Такой тренер всегда будет востребован. Другой вопрос, будут ли Леониду Викторовичу интересны поступающие предложения.

На данный момент все клубы из топ-6 укомплектованы: «Спартак» и «Динамо» недавно с новым тренером, «Локо», «Краснодар» и «Зенит» тоже не нуждаются в перестановках. Вопрос — насколько интересны ему будут другие команды. Возможно, Слуцкий возьмёт творческую паузу. Кто знает?