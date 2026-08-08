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Мамаев: «Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ»

вчера, 18:15

Бывший футболист ЦСКА Павел Мамаев оценил шансы тренера Леонида Слуцкого вернуться в РПЛ. Ранее специалист покинул китайский «Шанхай Шэньхуа».

Думаю, что Слуцкий будет востребован в РПЛ. Он выигрывал тут все трофеи. Такой тренер всегда будет востребован. Другой вопрос, будут ли Леониду Викторовичу интересны поступающие предложения.

На данный момент все клубы из топ-6 укомплектованы: «Спартак» и «Динамо» недавно с новым тренером, «Локо», «Краснодар» и «Зенит» тоже не нуждаются в перестановках. Вопрос — насколько интересны ему будут другие команды. Возможно, Слуцкий возьмёт творческую паузу. Кто знает?

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:16
Буквально несколько дней назад кто-то из бывших футболистов высказался о том, что ЛВС не захочет продолжить карьеру в России. Тогда в комментариях прочитал мнение -– а нужен ли вообще Слуцкий в России? Я не столь категоричен, но и не преувеличивал бы его роль в истории... Да, был ошеломляющий успех с ЦСКА и о молодом тренере заговорили в исключительных тонах — умница, новатор, надежда России... Леня услышал лесть, она понравилась ему... В конце концов молодой человек поверил, что он звезда (опасно слушать духовой оркестр). Потом была сборная... Слуцкий начал капризничать (как звезда). Спрашивается, зачем ему понадобился фильм про себя любимого? Захотелось легендой стать? Побыл, но не стал... К сожалению. Бывает и хуже.
particular
particular
вчера в 18:55
Леониду, скорее всего, в своё время, надолго отбили охоту работать в РПЛ...
Гость
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