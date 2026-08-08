Талалаев оценил победу «Балтики» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ .

Смотрели за «Крыльями», видим, что они играют в футбол, с нами продолжили, с другими продолжат играть, потому что у тренера есть почерк. А мы делаем то, что умеем — бегаем, боремся, стандарты реализовываем. И Хиль возвращается — мы его зовем нашим кормильцем. Вы можете видеть: у него есть момент — он его реализовывает. Хорошо для уверенности, что не пропустили, новый вратарь «сухой» матч сыграл, ребята почувствовали все то, что было в прошлом сезоне, когда каждый друг за друга старается, пластается.