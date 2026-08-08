Волков: «Дзюба — феномен, это топ-форвард»

Вратарь «Родины» Сергей Волков оценил форму Артема Дзюбы. По его мнению, футболист сейчас мог бы сыграть за любую команду РПЛ. Форвард является свободным агентом.
Дзюба — феномен, это 100%. Человек, который не затерялся бы в любой команде. Артем Сергеевич — топ‑форвард, не зря он лучший бомбардир в истории российского футбола.
Дзюба в великолепной форме. Если будут предложения из РПЛ, то он точно не затеряется и поможет любой команде.
Почему мы все время своих хаем, а как говорят хорошее, так накидываемся?
Скорость...Удар...Дриблинг...
Даже не знаю...были ли они у Дзюбы.....