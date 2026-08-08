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Волков: «Дзюба — феномен, это топ-форвард»

вчера, 18:56

Вратарь «Родины» Сергей Волков оценил форму Артема Дзюбы. По его мнению, футболист сейчас мог бы сыграть за любую команду РПЛ. Форвард является свободным агентом.

Дзюба — феномен, это 100%. Человек, который не затерялся бы в любой команде. Артем Сергеевич — топ‑форвард, не зря он лучший бомбардир в истории российского футбола.

Дзюба в великолепной форме. Если будут предложения из РПЛ, то он точно не затеряется и поможет любой команде.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 20:45
Надо уважать своих футболистов, тем более статистика показательна.
Почему мы все время своих хаем, а как говорят хорошее, так накидываемся?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:44
Пора Волкову прекращать мучатся в воротах: 2 тура - 7 голов, надо на "Мяч ТВ" экспертом, смотри, как разговорился, языком, конечно проще, чем думать головой и руками ловить мяч.
rostov761
rostov761
вчера в 19:55
дзюба полноценный 0, потому и СВОБОДНЫЙ!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:21
Глядишь они ещё и подружатся... Вместе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05, ред.
Обычно обращают внимание на один (лучше несколько) из трёх плюсов....у напов..
Скорость...Удар...Дриблинг...
Даже не знаю...были ли они у Дзюбы.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:00
Безусловно феномен. Один у него минус. За игру пробегает меньше вратаря.
Гость
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