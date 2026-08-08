Волков: «Дзюба — феномен, это топ-форвард»

Вратарь «Родины» оценил форму . По его мнению, футболист сейчас мог бы сыграть за любую команду РПЛ . Форвард является свободным агентом.

Дзюба — феномен, это 100%. Человек, который не затерялся бы в любой команде. Артем Сергеевич — топ‑форвард, не зря он лучший бомбардир в истории российского футбола.